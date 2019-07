Barga : fornaci di barga



Kme, preoccupa il rallentamento produttivo. I sindacati: "Prorogare ammortizzatori sociali"

giovedì, 18 luglio 2019, 15:39

Si è tenuto oggi l’incontro tra il coordinamento nazionale del gruppo Kme e la direzione aziendale in cui è stata illustrata la situazione del mercato.



"E' stato evidenziato - esordiscono Michele Folloni, Massimo Braccini, Giacomo Saisi di Fim Fiom Uilm - un forte rallentamento per tutto il settore metallurgico in tutta Europa, in particolar modo per la parte più legata all’automotive".



"Negli stabilimenti del gruppo Kme Fornaci di Barga - specificano - si manifesta una condizione di miglior tenuta, ma i carichi di lavoro e le ore lavorate sono inferiori all’anno precedente. Proseguono i cambiamenti per quanto riguarda le cessioni e acquisizioni".

"La società SCT di Serravalle Scrivia - spiegano - che produce tubi è stata di nuovo acquisita al 100 per cento da Kme. Riguardo il centro amministartivo di Firenze si conferma la centralità del sito e il punto di vertice del gruppo".

"Come organizzazioni sindacali abbiamo manifestato la preoccupazione per il rallentamento produttivo - concludono -, precisando che è necessaria la continuità degli investimenti e la salvaguardia dei livelli occupazionali. In questo quadro è evidente che vi è ancora la necessità di prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali in modo da accompagnare la ripresa produttiva e il progetto di rilancio".