Barga



La luna vista dal telescopio in occasione del cinquantesimo dallo sbarco

mercoledì, 3 luglio 2019, 15:32

Nelle serate del 16 e 17 luglio, dalle 21, per i barghigiani e i turisti la luna sarà più vicina; infatti, in uno dei punti più panoramici di Barga, la terrazza Hayange, saranno collocati due telescopi per l'osservazione dell'astro.



La manifestazione, patrocinata dal comune di Barga e organizzata dall'astrofilo Roberto Bacci del Gruppo Astrofili Montagna Pistoiese, viene proposta per celebrare il cinquantesimo anno dallo sbarco sulla luna avvenuto il 21 luglio del 1969. Oltre all'osservazione del nostro satellite e dei pianeti giganti Giove e Saturno, sarà possibile visionare delle stampe in cui vengono indicati i punti di atterraggio delle varie missioni Apollo.