Barga



La Marcia dei Braccialetti Rosa torna a Fornaci

martedì, 30 luglio 2019, 12:48

di tommaso boggi

Venerdì 2 agosto le strade di Fornaci si colorano e si riempiono con la quarta edizione della Marcia dei Braccialetti Rosa. Un'iniziativa che da quattro anni sensibilizza verso il problema della violenza contro le donne e che, edizione dopo edizione, riscuote sempre più successo.



Caterina Campani, primo cittadino di Barga, ha ribadito come questo sia un tempa su cui "è bene non abbassare mai l'attenzione: il nostro territorio è sempre stato un'isola felice fino a dieci anni fa, quando è accaduto l'episodio terribile di Vanessa - ha concluso Campani - che ha fatto riflettere tutti ed ha smosso qualcosa in noi".



Giovanni Lucchesi, tra gli storici organizzatori dell'evento, ha parlato di come la manifestazione sta tentando di cambiare ed ampliarsi: "Quest'anno - ha detto Lucchesi - abbiamo pensato di allargare il campo attraverso le associazioni presenti, tra cui la "Non ti scordar di te" di Gallicano e, tramite Lara Baldacci, vice presidente della commissione regionale per le pari opportunità, sta lavorando per ottenere il patrocinio della regione Toscana. Questa non deve essere solo la marcia di Fornaci ma di tutta la Valle" ha concluso Lucchesi.



Prima della partenza, che avverrà alle 21 dopo il ritrovo in Piazza IV Novembre alle 20 e 30, verrano presentate anche le cinque canzoni del cd "Ascoltami", scritte dai ragazzi delle scuole di Barga e Gallicano proprio sul tema della violenza sulle donne. L'iscrizione all'evento sarà di 3 euro che verranno donati ad associazioni di volontariato e al termine del percorso, circa 6 km, sarà presente un ricco buffet.