Lo stile liberty: viaggio nella storia e nella cultura di Barga

martedì, 30 luglio 2019, 12:04

di tommaso boggi

Un grande progetto quello portato avanti dalla Fondazione Ricci di Barga, che da tempo ormai sta procedendo in un'opera di catalogazione delle numerose ville in stile liberty a Barga. Queste ville hanno a Barga un'importanza di primo piano, sia per il loro valore storico che per ciò che rappresentano in ambito sociale e culturale.



"È un dovere - ha precisato infatti Cristiana Ricci, presidente della fondazione - che noi abbiamo verso coloro che hanno costruito queste abitazioni, spesso migranti tornati in patria che hanno costruito queste dimore anche come simbolo della loro ascesa economica, portando bellezza e ricchezza a Barga".



Dal 1900 al 1930 sono emigrate infatti 9.086 persone a Barga ed è questa una delle cause che hanno poi portato al ploriferare delle ville liberty nel paese, assieme sicuramente alla costituzione del grande viale di "Pian grande", realizzato nel 1910 per collegare Barga alla nuova stazione del tempo (Mologno). Lungo questa nuova viabilità si svilupparono infatti queste dimore, che ebbero poi un ulteriore spinta nel 1920, quando il terremoto danneggia o distrugge numerose case. Da questo momento il governo da quindi sovvenzioni e vi è una corsa a ricostruire o ristrutturare le dimore. Nel 1925 fu invece il podestà Morando Stefani a dare inizio ad un nuovo ampliamento nell'area del "Canteo", che ovviamente favorirà ulteriormente il diffondersi di queste ville.



Lo sforzo della fondazione, che ha visto tra i suoi maggiori attori la direttrice dell'Istituto Storico di Barga Sara Moscardini ed il consigliere Piergiuliano Cecchi, è stato notevole come ha affermato Cristiana Ricci: "Abbiamo fatto un censimento di oltre un centinaio di edifici, molti esempi sono già scomparsi, per questo è importante completare quest'opera. Tra i problemi che abbiamo incontrato - ha continuato Ricci - vi è il fatto di aver trovato documenti ufficiali solo dagli anni '20 in poi. Questo per noi è un grave handicap visto che ci rende difficile ricostruire le storie delle ville e soprattutto delle famiglie che le hanno costruite".



Il progetto prevederà quindi sia una mostra sia la pubblicazione del libro "Lo stile liberty ed eclettico a Barga. Architettura e arti decorative", che faranno conoscere quelle ville che, da più di cento anni, fanno da corona al centro storico barghigiano e le storie delle famiglie che le hanno costruite.