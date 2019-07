Mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato a Barga

Altri articoli in Barga

mercoledì, 10 luglio 2019, 20:13

Dal 16 al 31 luglio, a partire dalle 18.30, andrà in scena, presso la OXO Collection - The Gallery a Barga, in via di Borgo (28), la mostra di Nicola Salotti dal titolo "Olos". A questo si affianca lo "special event" di sabato 20 luglio, alle 18.30, con ospite Andrea Guzzoletti...

mercoledì, 10 luglio 2019, 20:06

Il percorso corto invece si è svolto regolarmente. Stefania Giovannetti si è piazzata al 4° posto tra le femmine con il tempo di 1.31.09. Tra gli uomini, invece, Nicola Santi è arrivato al 10° posto con il tempo di 1.21.28 ed Edoardo Suffredini si è classificato al 39° posto con...

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:53

L'amministrazione comunale di Barga, guidata dal sindaco Caterina Campani, risponde al gruppo di minoranza "Progetto Comune", ed in particolare al suo capogruppo Francesco Feniello, dopo l'intervento riguardante il ricorso al Tar di Kme contro la delibera del consiglio sul pirogassificatore

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:39

In occasione del bicentenario dalla nascita di Antonio Mordini, la Fondazione Ricci Onlus organizza per sabato 13 luglio alle 18, presso la propria sede in Via Roma a Barga, la conferenza del dottor Marco Angella dal titolo "Sulle tracce dei Mordini. Manoscritti conservati presso l'archivio di Stato di Firenze"

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:35

In occasione della presenza a Fornaci di Barga del presidente della giunta regionale Enrico Rossi, il gruppo consiliare di Progetto Comune ha chiesto al sindaco di Barga e al presidente dell’Unione dei Comuni della Media Valle del Serchio di attivarsi per promuovere un incontro istituzionale con il presidente riguardante il...

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:21

Il gruppo di opposizione del comune di Barga, "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, riporta la notizia che Kme avrebbe depositato ricorso al Tar contro la deliberazione del consiglio sul pirogassificatore