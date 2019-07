Barga



"No inceneritore", nuovo presidio a Fornaci

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:14

Giovedì 11 luglio, in occasione della presenza del presidente della regione Toscana Enrico Rossi a Fornaci di Barga per la presentazione dell’Accademia sull’Economia Circolare presso l’Auditorium di Kme, il Movimento La Libellula organizza un presidio per dire "Sì all'economia circolare e no all'inceneritore".

"Il ritrovo - spiega il movimento - è in viale Cesare Battisti (via della stazione) a Fornaci di Barga alle ore 12:45; la presenza dei cittadini è fondamentale per far capire a Rossi la contrarietà della popolazione al dissennato progetto dell’inceneritore di Kme che rappresenta la negazione stessa del concetto di economia circolare; chi può indossi una maglietta bianca, divenuta ormai simbolo delle nostre manifestazioni".