Barga



Oxo Collection, mostra e special event

mercoledì, 10 luglio 2019, 20:13

Dal 16 al 31 luglio, a partire dalle 18.30, andrà in scena, presso la OXO Collection - The Gallery a Barga, in via di Borgo (28), la mostra di Nicola Salotti dal titolo "Olos". A questo si affianca lo "special event" di sabato 20 luglio, alle 18.30, con ospite Andrea Guzzoletti e il suo sound.

Il lavoro di Nicola Salotti sonda il rapporto tra scienza e arte, influenzato dalla relazione tra olismo e fisica quantistica con attenzione alle filosofie post-human. L'oggetto della sua ricerca sono l'inconscio personale e collettivo. Dal caos apparente Nicola ricava forme uniche e universali. La sua opera, conduce l'osservatore ad una percezione alternativa dei suoi stereotipi, con una poetica fondata su un linguaggio fatto di immagini stratiformi emergenti da atmosfere fragili e instabili, dove il percepito è messo in discussione a favore di una presa di coscienza più estesa.

"Olos" è contenitore dell'arte che risponde a questa poetica. Sempre legato alle filosofie orientali, consolidate dalle conferme scientifiche che continuano ad arrivare dalla meccanica quantistica. Tesi finora in netto contrasto, delle quali però vengono oggi dimostrati infiniti punti di connivenza, secondo una prospettiva tesa verso un'"evoluzione emergente umana". L'artista barghigiano qui propone un percorso di relazioni concettuali sulle visioni della realtà tese a interrogarci sulle logiche del Tutto. Diverse sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private, quali Nando & Elsa Peretti Foundation, Fondazione Fendi, Fondazione Cassa di risparmio Lucca , OXO collection. Espone alla triennale di arti grafiche di Bitola (Rep. Macedonia) e all'esposizione internazionale Mirror Face to Face a Santiago del Cile.

Andrea Guzzoletti è invece un musicista, un artista, vive in un mondo diverso. Lui non pensa, sente; vive nel suo cuore e, quindi, può sentire il cuore dell'altro. Questo è ciò che, di solito, si chiama amore. E' raro. La gente ha paura di essere coinvolta cosi' tanto perchè, a quel punto, l'amore è terribilmente bello, ma, come ogni cosa bella, è anche terribilmente fragile.

