Barga



Piazzette a Barga, inizia il conto alla rovescia

lunedì, 8 luglio 2019, 22:18

di viola pieroni

Mancano tre giorni alla prima attesissima sera delle Piazzette di Barga, che si terranno ogni sera dall'11 al 25 luglio e che, da nota festa paesana, è diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento per la vita notturna estiva in Garfagnana, squarcio di vita in un paese erroneamente considerato fatto solo di storia che inizia a vivere per quindici serate, ognuna delle quali animata da musica e degustazioni, diverse da piazzetta a piazzetta.

Quest'anno, oltre alle canzoni e al divertimento, non sarà per niente accantonato l'aspetto culturale della manifestazione: svariate mostre artistiche pittoriche e scultoree, ad esempio in Piazza Angelio e nelle “Stanze della Memoria" in via di Mezzo, ed il festival letterario “Tra le righe di Barga" che si terrà il 6, 18, 19 e 20 luglio, nell’atrio di palazzo Pancrazi, organizzato dalla libreria Poli e da Prospektiva, con la partecipazione di svariati autori italiani, dai più ai meno illustri.

L’organizzazione, a cura della pro loco con il rinforzo del comune di Barga, ha deciso di prendere svariati provvedimenti, specialmente in seguito alle esperienze degli anni passati e vista l’elevata affluenza prevista (sia di paesani che di numerosi turisti): verrà effettuato un servizio navetta dal campo sportivo fino al Ponte Vecchio, al fine di evitare parcheggi sovraffollati in prossimità dell'ospedale; da ricordare infatti che già numerose volte ci sono state lamentele a causa di macchine in sosta nella via che conduce ad esso, rendendo il passaggio delle ambulanze e dei mezzi di soccorso molto difficile. Per quanto riguarda le lamentele dei condomini in prossimità delle Piazzette, la sindaca Caterina Campani rassicura che “verranno rispettati gli orari rispettivamente di mezzanotte per la fine della musica e dell'una per la chiusura della piazzetta. Ogni associazione ha individuato un responsabile per ogni parte della festa, sono fiduciosa nel modo in cui verranno gestite.”

Le piazzette nel centro storico quest'anno saranno 11, ognuna diversa dall’altra e con le sue musiche e specialità culinarie per soddisfare tutti i gusti:IL BAR DEL PAOLO GAS (con porchetta, stinchi, taglieri con salumi e formaggi, crepes dolci e salate) situato fuori da Porta Reale; MOMENTO DIVINO (porchetta, salsiccia alla griglia, patate al forno, pomodori e cipolla) sul piazzale del Fosso; nella Piazzetta delle Mura sarà presente la piazzetta del G.S.SUMMER, con cene fino a tarda sera con pizze, patatine Dippers, Mexico Wings, Nuggets, bomboloni e crepes. Drink&shot, sangria e tre tipi di birre alla spina; AL RO MANZO (grill house) in piazza SS. Annunziata, come DA ELISA (ristorante e cocktail bar); la piazza Ser Barghesano sarà la base dell'ASD FILECCHIO (polenta 8 file di Filecchio, piatti freddi, carne alla griglia, fritti vari, bomboloni e crepes); LA BARGHETTA (con necci, crisciolette con affettati locali, birra, soft drink e “Gintoneria”-degustazione gin) in piazza del Teatro; LA VIGNOLA (con cucina casalinga all’ombra del Duomo) negli orti dell'omonimo podere; in piazza Salvi DA ARISTO (cena e spuntini a base di prodotti tipici a ogni ora, birre artigianali e alla spina); le terrazze “Stanze Della Memoria" in via di Mezzo saranno presenti i GATTI RANDAGI (pizza appena sfornata, crepes, cocktail e birra) ed infine l’SD CASTELVECCHIO (aperitivo al tramonto, cena e balli dopo cena, spiedini, crostoni, fiumi di cocktail) presso gli orti della Misericordia.

Con il contributo di:

GIRO DI BOA (Via di Mezzo 80): ristorante pesce fresco e piatti della tradizione locale. SHAMROCK IRISH PUB(Via G. Marconi 10): birreria, ristorante. THEOBROMA(Via G. Marconi 16/18): ciocco-gelateria. Per la durata della festa, presente in piazza Angelio con il carretto dei gelati. TRATTORIA L’ALTANA (Via di Mezzo 1): cucina tipica casalinga. SCACCIAGUAI (Via di Mezzo 23): alta ristorazione e cucina toscana antica e moderna. L’OSTERIA (Piazza Angelio 13): cucina tipica. CAFFÈ CAPRETZ (Piazza Salvo Salvi 1): caffè, pizzeria, ristorante, cucina tipica. PIAZZANGELIO (Piazza Angelio 5): ristorante di classe.