Prende un caffè, ma trova dell'inchiostro nell'acqua della macchinetta: indagano i carabinieri

martedì, 16 luglio 2019, 14:55

di andrea cosimini

Il curioso episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri (lunedì 15 luglio) nel palazzo del comune di Barga. Secondo le prime ricostruzioni, una dipendente dell'ufficio ragioneria, dopo aver preso un caffè dall'apposita macchinetta, si sarebbe accorta che all'interno dell'acqua galleggiava una strana sostanza di color nero, forse toner per stampante, e così si sarebbe allarmata.



Subito sono stati avvisati i carabinieri che sono intervenuti sul posto con una pattuglia della stazione locale. C'era da chiarire infatti se l'episodio fosse riconducibile ad un atto volontario o meno. Richiesto anche l'intervento dell'Asl che ha provveduto alla campionatura dell'acqua per accertare l'eventuale natura tossica della polvere rinvenuta nel serbatoio della macchinetta.



Nel frattempo, la donna è stata portata, in via precauzionale, in ospedale a Castelnuovo. Dal nosocomio del capoluogo garfagnino però hanno fatto sapere che la sostanza non era velenosa e che non aveva provocato nella donna alcun malessere.



Resta comunque da capire il motivo per cui quella polvere si trovava nel serbatoio. Sul caso stanno ora indagando i carabinieri che hanno provveduto al sequestro della macchinetta. Sicuramente verranno sentiti i dipendenti dell'ufficio ragioneria e degli altri uffici del comune. Intanto il magistrato ha disposto l'ordine per effettuare i campionamenti dell'acqua.