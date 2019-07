Barga



Presentato il progetto "Aria di ricerca": un'analisi sulla salute dei cittadini

lunedì, 1 luglio 2019, 23:01

di tommaso boggi

"Aria di ricerca", questo il nome del progetto presentato stasera nell'aula magna dell'ISI Barga, che consisterà in un esame approfondito della salute dei cittadini della Valle del Serchio, associato alle condizioni ambientali. Un progetto europeo, creato in collaborazione con l'associazione "La Libellula", che, con 300 mila euro di finanziamento, si prefigge l'impegno, nel corso di tre anni, di sottoporre ad analisi di urine e sangue 1000 membri volontari del comune di Barga e 1000 dei comuni limitrofi.



"Aria di ricerca" fa parte di un progetto di scienza per e con i cittadini, in cui la ricerca è fatta assieme - ha detto il professor Annibale Biggeri, responsabile dell'iniziativa -. Esso vede infatti la stretta collaborazione tra scienziati, cittadini e amministrazioni". E proprio per rappresentare questa collaborazione, erano presenti in sala figure istituzionali da gran parte dei sette comuni coinvolti (Barga, Borgo a Mozzano, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Molazzana, Fosciandora, Gallicano, Pieve Fosciana).



"E' importante - ha sottolineato il primo cittadino di Barga Caterina Campani - la sinergia anche tra istituzioni che si è andata a creare per questo progetto. Un progetto ambizioso e complesso, importante alla luce dei dati emersi riguardo la nostra valle, così da scoprire i motivi della particolare incidenza di alcune patologie".



Il professor Biggeri, docente presso il dipartimento di statistica dell'università di Firenze, ha parlato infine di come questo progetto sia a tutti gli effetti innovativo: "La novità - ha ribadito il professore - è la collaborazione, prima coi cittadini, ai fini della ricerca epidemiologica, poi con le istituzioni, così da stabilire l'azione politica necessaria".