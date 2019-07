Qualità dell'aria, il ministero della salute risponde a Feniello

Altri articoli in Barga

venerdì, 5 luglio 2019, 15:42

Un nutrito gruppo di cittadini di Barga unitamente ad altri di Seravezza e della Versilia, si è recato in Succiso un piccolo paese, già in via di spopolamento, situato nel parco nazionale dell'appennino Tosco Emiliano, che è rinato grazie alla cooperativa di comunità

venerdì, 5 luglio 2019, 00:30

Nel secondo consiglio comunale della nuova amministrazione ha tenuto banco soprattutto la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Progetto Comune”, con impegno a migliorare la qualità dell'aria e del suolo, e più in generale delle condizioni ambientali attuali, per cui già da subito sarà necessario prendere misure atte alla tutela...

giovedì, 4 luglio 2019, 16:52

Inaugura la mostra permanente del pittore scozzese John Bellany a Barga. Appuntamento sabato prossimo, 6 luglio, in Piazza Angelio, alle 11 per il taglio del nastro alla presenza del primo cittadino Caterina Campani

giovedì, 4 luglio 2019, 15:53

Presentata la 53esima edizione del Festival Opera Barga: domani sera, alle 21.30, primo appuntamento da non perdere nel Chiostro S. Elisabetta

mercoledì, 3 luglio 2019, 15:32

Nelle serate del 16 e 17 luglio, dalle 21, per i barghigiani e i turisti la luna sarà più vicina; infatti, in uno dei punti più panoramici di Barga, la terrazza Hayange, saranno collocati due telescopi per l'osservazione dell'astro

martedì, 2 luglio 2019, 18:20

Sarà il gruppo vocale Stereo Tipi ad inaugurare la serie di eventi culturali promossi dalla Fondazione del Conservatorio S. Elisabetta di Barga