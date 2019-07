Rossi alla Kme, chiesto incontro istituzionale su pirogassificatore

Altri articoli in Barga

mercoledì, 10 luglio 2019, 11:21

Il gruppo di opposizione del comune di Barga, "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, riporta la notizia che Kme avrebbe depositato ricorso al Tar contro la deliberazione del consiglio sul pirogassificatore

mercoledì, 10 luglio 2019, 09:14

Giovedì 11 luglio, in occasione della presenza del presidente della regione Toscana Enrico Rossi a Fornaci di Barga per la presentazione dell’Accademia sull’Economia Circolare presso l’Auditorium di Kme, il Movimento La Libellula organizza un presidio per dire "Sì all'economia circolare e no all'inceneritore"

lunedì, 8 luglio 2019, 22:18

Mancano tre giorni alla prima attesissima sera delle Piazzette di Barga, che si terranno ogni sera dall'11 al 25 luglio e che, da nota festa paesana, è diventata ormai un vero e proprio punto di riferimento per la vita notturna estiva in Garfagnana

lunedì, 8 luglio 2019, 15:05

Oltre 800 negozi di canapa light a rischio chiusura a causa della sentenza della cassazione del 30 maggio. Ma cosa cambia? Cosa ha sancito di nuovo questa sentenza? La parola ai commercianti e coltivatori di marijuana legale

sabato, 6 luglio 2019, 14:11

Nel mese di maggio, Francesco Feniello, attuale consigliere comunale e capogruppo di minoranza di “Progetto Comune”, scrisse al ministro dell’ambiente e della tutela del territorio Sergio Costa e al ministro della salute Giulia Grillo per denunciare che il proprio comune, da diversi anni, non ha più effettuato una valutazione della...

venerdì, 5 luglio 2019, 15:42

Un nutrito gruppo di cittadini di Barga unitamente ad altri di Seravezza e della Versilia, si è recato in Succiso un piccolo paese, già in via di spopolamento, situato nel parco nazionale dell'appennino Tosco Emiliano, che è rinato grazie alla cooperativa di comunità