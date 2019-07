Barga : fornaci di barga



Rossi alla Kme, fuori il presidio della Libellula: "Sì all'economia circolare, no all'inceneritore"

giovedì, 11 luglio 2019, 13:17

di tommaso boggi

Visita del governatore della Toscana Enrico Rossi all'ex Centro di Ricerche (oggi Auditorium) di Kme a Fornaci di Barga per la presentazione dell’Accademia sull’Economia Circolare. Fuori, come preannunciato, un presidio del movimento "La Libellula" per ribadire la propria contrarietà al progetto del pirogassificatore.



"Rossi è venuto ad inaugurare un'attività, la Academy, sull'economia circolare di Kme - ha dichiarato Maria Elena Bertoli, esponente del movimento "La Libellula" -, ma noi riteniamo che un inceneritore di "economia circolare" non abbia niente. Non rientra assolutamente nei parametri di questo tipo di economia, per cui non dobbiamo fare delle mistificazioni del genere. Noi diciamo fortemente "sì" all'economia circolare, ma assolutamente "no" all'inceneritore. Siamo qui, oggi, proprio per smontare questo accostamento. Abbiamo fatto un manifesto che dice questo. E, a tal proposito, abbiamo presentato, come movimento, una lettera che recapiteremo oggi al governatore Rossi, nella quale, oltre a precisare le cose che ho appena detto, noi lo invitiamo a venire in Valle del Serchio, nel comune di Barga, il prima possibile, per un incontro pubblico in maniera tale che lui possa spiegare in che modo intenda agire per dare attuazione alle mozioni che sono state approvate dal consiglio regionale toscano nel gennaio dell'anno scorso".



Presenti, oltre agli esponenti del movimento, anche il sindaco del comune di Barga Caterina Campani, che si è fermata a parlare con i manifestanti, Umberto Sereni, ex primo cittadino e consigliere barghigiano, e l'ex candidato sindaco (nonché ex consigliere) Luca Mastronaldi.



Arrivati poi l'amministratore delegato di Kme, Claudio Pinassi, l'assessore regionale Marco Remaschi, e l'ex candidato sindaco di Barga Simone Simonini, che però si sono subito diretti all'interno dell'auditorium.