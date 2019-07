Barga



San Cristoforo D'Oro a Giornale di Barga e Gvs. Uno speciale all'artista Dario Vallantini

giovedì, 18 luglio 2019, 11:43

di tommaso boggi

Come ogni anno, anche questo 24 luglio a Barga verranno consegnati i San Cristoforo D'Oro, un riconoscimento importante ormai entrato nella tradizione barghigiana e che, in quest'edizione, vede anche un ospite speciale.



La consegna dei riconoscimenti avverrà alle 17 al Teatro dei Differenti. Qui si procederà alla premiazione con i classici due San Cristoforo D'Oro, alla tradizionale serie di riconoscimenti a chi si è distinto sul territorio nell'ambito della cultura, dello sport, della scuola, dell'imprenditoria e un San Cristoforo speciale. Alle 21 invece partirà la processione dalla Chiesa del Sacro Cuore, che conta, oltre alla grande affluenza di fedeli, su svariati gruppi di rievocazione storica tra le sue file.



"Il San Cristoforo Speciale verrà consegnato a Dario Vallantini - ha annunciato Caterina Campani, primo cittadino di Barga - artista livornese poliedrico la cui famiglia ha un legame particolare con il nostro territorio, soprattutto verso la frazione di Renaio. Vallantini. Si fermerà alla premiazione e cenerà a Barga, presenziando anche alla processione".



Il sindaco ha poi annunciato i due vincitori dei Cristoforo D'Oro di quest'anno: "Un Cristoforo d'Oro verrà consegnato al Giornale di Barga per i suoi cinquant'anni, un'istituzione che da sempre è strumento di congiunzione con i barghigiani all'estero, mentre il secondo al GVS, una realtà di solidarietà importantissima per Barga".