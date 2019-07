Barga



San Cristoforo, tanti i premiati al Differenti

mercoledì, 24 luglio 2019, 21:29

di viola pieroni

Un'edizione ricca di premi e riconoscimenti quella del San Cristoforo di quest'anno. La cerimonia è andata in scena oggi pomeriggio, al Teatro dei Differenti a Barga, ed ha visto la consegna di due medaglie, svariati attestati e, per la prima volta, anche di una targa speciale.

Il San Cristoforo d’oro 2019 è stato consegnato al Giornale di Barga per i suoi 70 anni di attività, e al Gruppo Volontari della Solidarietà per i suoi 30 anni di vita (che, in realtà, sono anche di più).

A ritirare il premio per il Giornale di Barga è stato il direttore Luca Galeotti, premiato da Glauco Ballantini e dal sindaco Caterina Campani: per i 70 anni di questo mensile, sia cartaceo che online, il quale conta più di 900 abbonati, il merito è quello di resistere con la propria diffusione di informazioni al dilagante mondo delle fake news, di internet e dei social, dove tutti vogliono mostrare quello che sanno, facendo credere di sapere tutto, e di resistere a questa ondata di “bufale" con professionalità, serietà ed in modo adeguato ai vari contesti.



"Sono emozionato - ha detto Galeotti -, voglio ringraziare l’amministrazione comunale per questo grande riconoscimento che vale per tutto il giornale e non solo per me. Il premio- racconta - è di tutti coloro che ci hanno aiutato, tra cui Maria Elena Caproni che insieme a me ha fatto crescere il Giornale di Barga: il merito va a tutti coloro che ci leggono e a tutti gli inserzionisti che continuano a sostenerci, e a NoiTV per la sua collaborazione. Dedico questo premio alla mia compagna Valeria, che nei momenti difficili mi ha dato il giusto apporto di solidarietà, e a mia figlia Gaia. Se questo giornale esiste ancora è merito di chi ne ha fatto la storia".

La seconda medaglia del giorno è stata data al Gruppo Volontari della Solidarietà, ritirato da Myrna Magrini, presidente dell'associazione. Tra le altre manifestazioni, la settimana della solidarietà è una delle iniziative ricche di appuntamenti che varie associazioni promuovono all’insegna del supporto e dell’aiuto civile alle persone diversabili. “Sono emozionata e commossa - ha affermato con evidente commozione -, sono tanti i ricordi ed i sentimenti che si affollano. Questo riconoscimento era inaspettato ed è stato molto gradito da volontari ed amici: per questo ringrazio il sindaco e tutta l'amministrazione. Dedico questo premio ai due presidenti che mi hanno preceduto, per una maggiore inclusione nella società per i nostri amici diversabili, ma voglio dedicarlo anche ai soci fondatori e ai molti ragazzi che sono passati dai nostri laboratori, anche quelli che purtroppo oggi non ci sono più. Un grazie enorme ai volontari che ogni giorno rendono tutto questo possibile dedicando tempo e amore senza volere niente in cambio".

Il premio speciale è stato invece dedicato a Dario Ballantini, noto imitatore, pittore e attore livornese, per aver raccontato l’Italia portando sempre Barga ed in particolare la località di Renaio, nei suoi ricordi, luoghi che per lui, come dichiarato, “hanno avuto una formazione culturale e umana importantissima, essendo luoghi in cui tutte le estati soggiornano da bambini e nella mia prima adolescenza”.

Le altre due targhe sono state consegnate alla dirigente dell’Isi Barga Catia Gonnella, per il suo lavoro svolto con professionalità, dedizione e passione, e ad Annamaria Biagioni, dirigente dell’Istituto Comprensivo Pascoli, per il suo importante lavoro svolto nelle scuole. Ad entrambe sono andati i più sentiti ringraziamenti dell’amministrazione comunale.

Tra gli attestati, quelli per la cultura sono andati a Simone Togneri (autore e vignettista), Celeste Nardi (per gli importanti risultati raggiunti in campo musicale), Maria Pia Baroncelli (per gli importanti studi sulla storia dell’arte del nostro territorio), Unitre e istituto storico Lucchese-sezione di Barga (per aver creato il percorso pascoliana nel centro storico), all’associazione Arcadia (per aver realizzato una nuova galleria a Barga, punto di riferimento di tanti artisti), al Piccolo Coro Chiacchiere Sonore ed ai nonni della Villa di riposo G. Pascoli di Barga (per il CD GiraGiraRota, in memoria delle filastrocche del nostro territorio), Paola Giovannetti per i suoi successi nel campo della poesia, Emanuele Biagioni (artista internazionale per gli importanti risultati ottenuti in Italia e all’estero), Elmi Stefano e Maria Rosati per la loro straordinaria avventura in bicicletta che li ha portati alla “fine del mondo”, l’associazione Amici di John Bellany (per mantenere viva la straordinaria figura del pittore scozzese) e all’artista Lisandro Rota per aver portato e dedicato a Barga le sue opere.

Riguardo agli anniversari delle attività, i riconoscimenti sono andati a Case toscane per i suoi 30 anni di attività, Emblema Viaggi (30 anni), Tira e Molla 2, aperto da 10 anni, e il Controvento Sport per i suoi 30 anni. Gli attestati per il commercio e per l’importante contributo nel mantenere vivo il centro storico di Barga sono andati a Gabriele Bombardi, Il Melograno di Melissa, La Conca d’Oro di Silvia Bacci, Al Ro Manzo, Elisa Bar&Ristorante, Ristorante Piazzangelio e Les Mauvais Garçon di Erika Monticelli, mentre fuori dal centro storico sono stati attribuiti riconoscimenti a Il Tuo Minimarket di Dalida Gonnella, Laura e Franco Marchetti che con il loro lavoro quotidiano hanno mantenuto viva per anni la storica bottega, e ad Maria Pighini per aver contribuito a mantenere viva la storica bottega Marchetti.

Per i brillanti risultati sportivi raggiunti sono state premiate le squadre Atletico Penarol, ASD Castelvecchio Pascoli, e ASD Mologno calcio, oltre al GS Frates di Filecchio per l’organizzazione del campionato italiano ACS di corsa campestre, al Milan Club Riviera Valdiserchio per i 40 anni di attività, a Erika Togneri (campionessa italiana nella corsa in salita UISP), a Stefania Giovannetti (campionessa italiana nella corsa in salita UISP), e a Moreno Maddaleni, campione italiano di corsa campestre campionato ACS.

Poi sono stati premiati gli insegnanti che quest’anno sono andati in pensione fra cui Luigi Cosimini, Lucia Luchini, Daniela Taddei, Giulia Anselmo, Clara Bertucci, Daniela Santerini per l’Istituto Comprensivo e Bertoni Patrizia, Bastiani Tiziana Simonetta, Benelli Maria Stella e Tordesalvi Rosi Maria per l’ISI.

Riguardo ai diplomati della scuola secondaria di primo grado per il brillante risultato scolastico di 10 decimi, con l’augurio di raggiungere traguardi sempre più importanti sono state conferite targhe a Martina Mazzanti, Chiara Donati e Tommaso Lorenzoni. Due sono stati invece i diplomati della scuola secondaria di secondo grado passati con 100 centesimi a cui va lo stesso augurio, Davide Vannucci e Lorenzo Pierotti.

Altri riconoscimenti sono andati a Giorgio dell’immagine per il brillante risultato ottenuto alle Olimpiadi di fisica, ad Emanuele Rossi per la medaglia d’oro nelle olimpiadi di matematica, ed alle classi IIC,IIIC e IID della SSI° “Don Aldo Mei" per la partecipazione alla realizzazione del cd “Ascoltami” sul tema della violenza di genere, a Sofia Rossi per il risultato ottenuto nel concorso letterario nazionale per ragazzi indetto dalla Accademia degli Oscuri per promuovere la letteratura alla scrittura, a Marialuce Biagioni per il premio Mario ricevuto al concorso nazionale “G. Pascoli L’ora di Barga” nella sezione giovani con la poesia “Gli occhi di nonna”, e alle classi IA e IB della scuola primaria “G. Pascoli” di Barga per il brillante risultato ottenuto nel concorso nazionale “Pinocchio ed i suoi personaggi in cerca di autore” organizzato dalla fondazione Collodi.