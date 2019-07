Barga



Sentenza su cannabis light: "Basta ipocrisia, facciamo chiarezza"

lunedì, 8 luglio 2019, 15:05

di viola pieroni

Oltre 800 negozi di canapa light a rischio chiusura a causa della sentenza della cassazione del 30 maggio. 10 mila posti di lavoro e milioni di euro di investimenti nel settore bruciati sul nascere, a poco meno di tre anni dalla legge 242 del 2016 che regolamentava il consumo e la vendita di marijuana “depotenziata", ovvero con un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento.

Ma cosa cambia? Cosa ha sancito di nuovo questa sentenza?

La risposta è semplice: niente. Ha solo scatenato una bomba mediatica piena di terrore e ignoranza sull'argomento, che in molti casi sta evolvendosi in una caotica interpretazione di ciò che la legge sancisce e quindi, di conseguenza, ciò che il consumo di marijuana legale comporta.

Partiamo dal principio: la legge non è variata. La sentenza ha solo ribadito la precedente, ma è stata messa sotto la luce dei riflettori in chiave molto diversa. Quindi, il consumo e la vendita di canapa legale e suoi derivati (infusi, olio di CBD, prodotti cosmetici etc..) sono legali fino a che il contenuto di THC si aggira intorno allo 0,2 per cento e non supera lo 0,6. Ma cosa significano queste due sigle? Per farla breve, il CBD o cannabidiolo è il principio attivo della Cannabis sativa che influenza il corpo a livello puramente “fisico", quindi è quello utilizzato ad esempio dalle case farmaceutiche per la produzione di medicinali oppure utile per la sinterizzazione dell'olio, potente aiuto per malattie come la Fibromialgia ed il Parkinson, avendo effetti anticonvulsivanti, antiossidanti, antinfiammatori, e anche per favorire il sonno, aiutando contro ansia e panico. Il THC, o tetraidrocannabinolo, è il principio attivo legato all'effetto psicotropo e quindi “drogante", efficace per malattie come aiuto contro gli effetti collaterali della chemioterapia come la perdita di appetito, e in cui sono presenti proprietà euforizzanti e antinausea. Per fare un esempio, nello “spinello classico" il valore di THC si aggira intorno al 5-8 per cento. Sono entrambi principi attivi già naturalmente presenti nel corpo umano, ma in percentuali molto minori di quelle assimilabili con il consumo della Cannabis.

Quindi, tutto naturale. Tutto legale. Eppure..

“Ci siamo sentiti definire “spacciatori di morte", abbiamo vissuto dei giorni terrorizzati all'idea di perdere tutta la merce da un momento all'altro, e soprattutto di finire senza lavoro, bombardati di chiamate da parte degli organi preposti.” Questa la dichiarazione di Gabriella Denti, proprietaria del negozio “CannaZero" di Barga, catena di shop di proprietà di alcuni ragazzi lucchesi, che ci hanno speso studi, ricerche e anni di investimenti. Ci racconta di come, se già prima la sua attività faticava a prendere piede in una città più “chiusa" riguardo a questi temi come lo è Barga, dopo la sentenza del 30 maggio si è vista diminuire ancora l'afflusso dei clienti, molti dei quali convinti che fosse stata resa illegale la vendita di tutti i prodotti da lei venduti. “Da una parte, sono contenta della curiosità di molti, soprattutto persone avanti con l’età, riguardo a questo argomento. D'altra parte, coloro che non hanno interesse nell'informarsi restano convinti di quello che sentono dire dai politici in TV, e non c’è quindi nemmeno la possibilità per loro di ampliare la visione su questi argomenti, magari rivalutandoli.”

Anche Giacomo, coltivatore di marijuana legale, ha dovuto fare i conti con la notizia spiazzante della suddetta sentenza: 21 anni, e tutti i risparmi spesi in quella serra e quelle piante. “Stavo per impazzire, i miei progetti sembravano sull'orlo del baratro. Avevo già preso accordi con il negozio di Gabriella e alcuni a Lucca, in previsione di una futura cooperazione, ma mi sembrava tutto vanificato. Ora come ora, spero solo di riuscire a recuperare i soldi degli investimenti.”

Si resta così complici di un metodo di informazione agonico, dove l'idea di “marijuana” solo e solamente come “spinello" non lascia spazio in molti casi a quello che è un settore in via di sviluppo, che molto potrebbe offrire su molti fronti ma a cui viene impedito anche solo di liberarsi dalle catene di una tradizione “proibizionista" riguardo a determinate sostanze, sebbene totalmente naturali.

Alla fine, la sola legalizzazione della canapa light ha sottratto milioni di euro al mercato nero, salvando anche delle persone da quelli che sono affari non sicuri. Basti pensare che spesso nei traffici illegali, l'infiorescenza viene “immersa” nel metadone per dare dipendenza oppure nell'acido di batteria. Quindi, ci sorge spontanea la domanda: se l’Italia ha la possibilità di prendere sotto di sé un commercio in mano alla mafia (che ogni anno, dal commercio illegale di marijuana, priva lo stato di oltre 600 milioni di euro), di una sostanza naturale, con potenzialità anche in campo medico, perché ci ostiniamo a paragonarla a droghe potenzialmente letali come la cocaina o l'eroina?

Ognuno può decidere se essere favorevole o no a questa legalizzazione, ma bisogna prima chiarire svariati punti che attualmente la comunità italiana in generale ignora, per propria volontà o forse per mancanza di informazioni dall'alto.