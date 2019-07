Barga



Si perdono cercando funghi: ritrovati dal soccorso alpino

martedì, 23 luglio 2019, 08:44

Ieri pomeriggio la stazione del soccorso alpino di Lucca è stata attivata per la ricerca di due cercatori di funghi nel comune di Barga. Fortunatamente il ritrovamento è avvenuto rapidamente, ma i soccorritori hanno voluto cogliere comunque l'occasione per raccomandare la massima prudenza per questo tipo di attività.



"Ricordiamo alcune regole da seguire - spiega il soccorso alpino -: in primis essere in regola con le disposizioni di legge e le normative che regolano questa attività sul territorio; lasciare detto sempre il luogo di destinazione, sempre: mai avventurarsi senza lasciar detto niente a familiari o amici. Portare con sé il telefono è d’obbligo, ma ricordiamoci che la copertura non è sempre ottimale; equipaggiamento e calzature da montagna, anche se si tratta di ambienti a prima vista “semplici”.



"Non avventurarsi su pendii scoscesi a prima vista affrontabili - continua -: i movimenti su terreno impervio richiedono esperienza e capacità di progressione, senza approssimazioni. Anche nei boschi spesso si nascondono balze rocciose e dirupi a prima vista non individuabili".



"Stanchezza e condizioni meteo infine - conclude - rappresentano le variabili decisive che possono trasformare radicalmente le attività in montagna".

Qui il decalogo preparato dal CNSAS: https://bit.ly/2Yivhoe