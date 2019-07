Barga



Si presenta il progetto "Lo stile liberty ed eclettico a Barga"

giovedì, 18 luglio 2019, 09:12

Si presenta a Barga, presso la Fondazione Ricci Onlus, il progetto "Lo stile liberty ed eclettico a Barga. Architettura e arti decorative".

Il progetto, condotto dalla Fondazione in collaborazione con Istituto Storico Lucchese sez. di Barga, intende ricostruire la storia e le caratteristiche delle moltissime costruzioni realizzate sul territorio di Barga nel periodo tra la fine dell'800 e gli anni 30 del Novecento, spesso frutto della volontà degli emigranti di ritorno nella cittadina natale e ricche di elementi architettonici, pittorici ed arredi rispondenti a questi stili.

Il progetto, finalizzato alla realizzazione di una mostra e una pubblicazione, vuol contribuire a scrivere una pagina di storia barghigiana ancora inesplorata, di cui la città conserva numerose e pregevoli testimonianze nelle ville e nelle palazzine esterne al centro storico, come Villa Moorings o Villa Buenos Aires, o sul territorio come la Villa Pieroni all'Arsenale o le Ville Riani e Luchini a Fornaci di Barga. La ricerca sarà impostata inizialmente con un censimento degli edifici liberty ed ecclettici presenti a Barga, per proseguire con l'analisi delle loro tipologie, degli stili delle decorazioni e degli arredi interni, fornendo notizie sulla storia delle commissioni, dei progetti e dei loro rispettivi progettisti e decoratori.