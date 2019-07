Barga



"Sulle tracce dei Mordini": conferenza a Barga

mercoledì, 10 luglio 2019, 14:39

In occasione del bicentenario dalla nascita di Antonio Mordini, la Fondazione Ricci Onlus organizza per sabato 13 luglio alle 18, presso la propria sede in Via Roma a Barga, la conferenza del dottor Marco Angella dal titolo "Sulle tracce dei Mordini. Manoscritti conservati presso l'archivio di Stato di Firenze" in collaborazione con il comune di Barga, l'Istituto Storico Lucchese sez. Barga e l'Unitre Barga.