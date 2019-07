Barga



Trebbiatura del Grano, torna a vivere l'antica tradizione

martedì, 16 luglio 2019, 13:12

di viola pieroni

Siamo giunti alla 14esima edizione della attesissima rievocazione della Trebbiatura del Grano, che si svolgerà lungo tutta la durata di domenica 21 luglio, partendo dalle 9:30 con il raduno dei mezzi agricoli al Campo Sportivo Comunale “J. Moscardini" di Barga e, a seguire, alle 11, la sfilata che arriverà fino a San Pietro in Campo.



Caterina Campani, sindaco del comune di Barga, ha presentato stamattina l'evento in conferenza stampa: "Questa manifestazione - ha dichiarato - riguarda antichi mestieri e lavori tipici, caratteristici della nostra zona, che hanno un'importante valenza culturale: infatti, si tratterà di un'intensa giornata, con sfilate e iniziative, alcune “nuove”, altre più tradizionali". A questa iniziativa sarà molto probabilmente presente anche la sindaca si Altopascio, in auspicio ad una collaborazione, visto e considerato che anche lì si tiene una manifestazione simile.



Lungo il percorso ci saranno due tappe, la prima alla casa di riposo “Giovanni Pascoli", per salutare coloro che questi mestieri li hanno vissuti molto probabilmente in prima persona, mentre la seconda sarà presso il Giardino di Barga, piazza fulcro del paese, dove saranno presenti le autorità e dove verranno anche illustrati i programmi della giornata. Spiegazione che non sarà solo in Italiano, ma anche in inglese e francese, per venire incontro ai numerosi turisti e residenti provenienti da altri paesi.



Francesco Consani, riassumendo la giornata, ha spiegato: "I mezzi agricoli (che solitamente si aggiravano sul centinaio, mentre purtroppo l'anno scorso a causa di un temporale si erano ridotti a 70) sono in costante competizione per la creazione di un “carro" sempre più attrattivo". All'arrivo a San Pietro in Campo verranno sistemati, poi si passerà ad un saluto rivolto a tutti i partecipanti, seguito dal pranzo alle ore 12:30. Alle 15:30 si terrà la rievocazione di antichi lavori, tra cui anche la preparazione del pane. Per i partecipanti di tutte le età e generi, si terrà un torneo di tiro alla fune a 5, aperto a tutti, mentre per i più piccoli “ giochi del regno di Masha e Orso”, un laboratorio di giochi ludici e di magia in legno.



Alle 17:30 la trebbiatura vera e propria, con a seguire la cena tipica, con minestra di farro, trippa e ravioli al sugo, alle 19:30. In conclusione, la giornata si protrarrà con, alle 21, l’intrattenimento musicale, dedicato ai più e ai meno giovani.



In conferenza stampa è stato ricordato l'importante aiuto della famiglia Motroni, che ha appoggiato e sostenuto, insieme al comune di Barga, l'intera iniziativa.



Pietro Pisani ha accennato anche ad un interessante progetto di “pittura in cartella" che ha interessato le scuole elementari, con l'aiuto di “Arcadia” e Proloco, in cui i bambini, tutti tra gli 8 e 10 anni, hanno dipinto un pannello di 2 m, raffigurante il “Girotondo” di Magri, che termineranno nel pomeriggio.



“Metti le ali alla fantasia, crea il tuo spaventapasseri”: altra attrazione per i partecipanti, il concorso gestito da Silvia Suffredini, le cui iscrizioni saranno aperte anche fino allo stesso pomeriggio, e a cui potranno partecipare progetti sia già “preparati" a casa, che costruiti in loco.



E' stato infine ricordato che, quest’anno, avrà luogo la 40esima edizione della sagra del maiale, edizione speciale, con una speciale sorpresa, che inizierà il 17 agosto.



Vittorio Salotti, referente per San Pietro in Campo, ha concluso dicendo: "Questo è un evento importante perché è un manifesto eclatante, in questa manifestazione i più anziani ritornano giovani, ed i bambini sono curiosi invece di capire e imparare quella che era la quotidianità di un tempo. Una bella manifestazione, diversa dalle altre.”