Ubaldo Pierotti nuovo presidente Lions

venerdì, 19 luglio 2019, 17:40

Il 22 giugno, presso Il Renaissance Tuscany Il Ciocco Resort & SPA., si è svolta la tradizionale cerimonia di chiusura dell’anno lionistico con il passaggio della campana dal vecchio al nuovo presidente per l’anno 2019-2020.



La successione passa quindi dal presidente Carlo Puccini al nuovo presidente Ubaldo Pierotti, al quale tutti i soci del club augurano un felice mandato, ringraziando Carlo Puccini per l’ottimo lavoro svolto durante l’anno appena trascorso ed i soci per la collaborazione prestata a favore degli scopi sociali ed umanitari del club.



L’anno lionistico 2018-2019 è stato contrassegnato da numerosi ed importanti service nei vari ambiti culturali e sociali, fra i quali si contraddistinguono il restauro di un organo a canne Costamagna a Ghivizzano Castello, la distribuzione su tutto il territorio di generi alimentari di prima necessità con l’impegno di tutti quanti i soci partecipanti che hanno confezionato ben 183 pacchi alimentari per un totale di oltre quattro tonnellate. La donazione di una lampada scialitica, strumento da visita tecnologicamente molto avanzato al pronto soccorso di Castelnuovo di Garfagnana e la grande manifestazione di Lions in Piazza che si è tenuta nel mese di maggio a Castelnuovo di Garfagnana e Fornaci di Barga, con il quale il club ha erogato alla popolazione ben 990 visite mediche specialistiche gratuite e 1.374 atti medici. Infine molte sono state le donazioni fatte a sostegno delle tantissime associazioni sul territorio che operano in ambito culturale, sociale e su importanti tematiche di sensibilizzazione.



Il nuovo presidente ha presentato la squadra composta da: Claudio Collara - segretario; Claudio Civinini - tesoriere; Emilio Maggiore - cerimoniere; Pier Giovanni Papera - ITC; Quirino Fulceri - marketing e comunicazione; Bruno Cerchi - addetto stampa.



"Ringraziamo per la calorosa partecipazione - dichiara Lions -, oltre ai soci Lion e consorti, le autorità Lion del Distretto 108 La, il presidente di zona Fabrizio Tardelli, la coordinatrice distrettuale Maria Carla Giambastiani e l’officer distrettuale Quirino Fulceri, oltre ai presidenti e segretari dei club amici. Alla serata erano inoltre presenti, tra gli ospiti, la dottoressa Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, il professor Cherubini Marcello, presidente Fondazione Michel de Montaigne, l’assessore Pietro Onesti del comune di Barga, il presidente del consiglio comunale del comune di Castelnuovo di Garfagnana Francolino Bondi, il ragionier Bruno Micheletti, direttore dell'Istituto Storico Lucchese sez. Bagni di Lucca ed il tenente colonnello Dario Anfuso dei carabinieri. A tutti sinceramente un grazie di cuore!"