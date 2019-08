A Barga la festa del jazz

Altri articoli in Barga

giovedì, 15 agosto 2019, 08:41

Dopo una piccola pausa riprendono i concerti per l'edizione 2019 del Barga Jazz Festival. Il 17 agosto sarà la volta del Note Noire Quartet composto da Ruben Chaviano al violino, Roberto Beneventi alla fisarmonica, Tommaso Papini alla chitarra e Mirco Capecchi al contrabbasso

martedì, 13 agosto 2019, 17:02

La Gazzetta del Serchio ha intervistato i commercianti di Fornaci di Barga per capire cosa ne pensano del progetto di costruzione di un impianto per l'auto-produzione di energia elettrica avanzato da Kme. Questi i risultati

lunedì, 12 agosto 2019, 19:13

Fornaci di Barga ha un suo circolo, anzi, il “Circolino 2.0", uno spazio all’interno della ex scuola elementare Edmondo De Amicis, in piazza IV novembre, nato da un’idea dell'associazione “Fornaci 2.0". Purtroppo, sebbene durante l’inverno resti aperto regolarmente, d’estate è spesso chiuso

lunedì, 12 agosto 2019, 09:54

Due personali alla Oxo Gallery a Barga con Fabio Maestrelli, dal 16 al 31 agosto, e Roberto Giansanti, dall' 1 al 15 settembre. Oxo Collection The Gallery si trova in via di Borgo 28

lunedì, 12 agosto 2019, 09:37

Il movimento "La Libellula" interviene a seguito della notizia, appena uscita, che la giunta regionale avrebbe deciso di indire una inchiesta pubblica sul progetto Kme

lunedì, 12 agosto 2019, 08:37

Ancora un appuntamento per l'edizione 2019 del Barga Jazz Festival con il Michela Lombardi & Piero Frassi Circle Trio e il progetto "Shape Of My Heart - The Music of Sting". Al consolidato duo, quello di Michela Lombardi (voce) e Piero Frassi (pianoforte), si uniscono il contrabbasso di Gabriele Evangelista...