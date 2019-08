Barga



A BargaJazz Festival il duo Stefano Battaglia-Mirco Mariottini

mercoledì, 28 agosto 2019, 08:40

Ultimo concerto per Barga Jazz 2019 nella stupenda location del Parco del Conservatorio Santa Elisabetta. Il 29 agosto sarà la volta del duo di Stefano Battaglia e Mirco Mariottini, rispettivamente al pianoforte e al clarinetto.

Una collaborazione, quella di Battaglia e Mariottini, nata ed affinata in anni di frequentazioni in studio e dal vivo, sfociata nel recente "Music for Clarinet and Piano" (Caligola Records). Stefano Battaglia, miglior musicista jazz italiano per la rivista Musica Jazz nel 1988 e nel 1999, vanta numerose collaborazioni con artisti tra i quali quali Barre Phillips, Steve Swallow, Enrico Rava e Aldo Romano. Insegna a Siena Jazz dal 1988. Mirco Mariottini, diplomatosi in clarinetto con il massimo dei voti vanta una carriera nell'ambito jazz che lo vede a fianco di artisti come John Taylor, Paul McCandless, Tony Scott, William Parker, Antonello Salis, Ares Tavolazzi, Diana Torno e molti altri. Nel 1997, ospite del Salone della Musica di Torino, è stato presentato dall' Italian Instabile Orchestra come nuovo talento del jazz di ricerca in Italia. E' stato citato dal flautista americano James Newton, durante un'intervista, come uno degli eredi di Eric Dolphy. Collabora con RAI - TRADE e fa parte del Glenn Ferris Italian Quintet con il quale ha registrato il recente cd dal titolo "Animal Love".

Giovedì 29 agosto ore 21 - Parco Conservatorio Santa Elisabetta ( Via del Pretorio, Barga) - Ingresso €10

Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it

I prossimi appuntamenti del Barga Jazz Festival 2019 (Parco Conservatorio Santa Elisabetta):

Tony Cattano "Naca" Quartet (30 agosto).

Chiuderà l'edizione del festival il progetto Hermético dedicato alla musica di Herméto Pascoal. Arrangiamenti di Rossano Emili (31 Agosto)

Maggiori informazioni su www.bargajazz.it