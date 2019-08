Barga



Alessandro Fabbri Five Winds & Pietro Tonolo a Barga Jazz Festival

domenica, 25 agosto 2019, 09:30

Ultima settimana di concerti per questa edizione del Barga Jazz Festival particolarmente ricca di musica ed eventi. Il 26 agosto, presso il Parco del Conservatorio Santa Elisabetta (Barga) sarà la volta dell' Alessandro Fabbri Five Winds & Pietro Tonolo. Il quintetto, formato dallo stesso Fabbri (batteria), da Sebastiano Bon (flauto), Simone Santini (saxes), Elia Venturini (corno), Davide Maia (fagotto), Guido Zorn (contrabbasso), e Pietro Tonolo (sax tenore e soprano) presenta un repertorio quanto mai variegato, che comprende composizioni originali di Fabbri appositamente pensate per la formazione, oltre ad elaborazioni di brani di autori del jazz contemporaneo anche questi arrangiati e curati dal batterista. Five Winds si avvale della partecipazione di un solista prestigioso: Pietro Tonolo, uno dei maggiori sassofonisti che il jazz contemporaneo, non solo europeo, ci invidia. Alessandro Fabbri, batterista, docente, arrangiatore e compositore è stato per anni membro della Barga Jazz Orchestra ed ha collaborato con alcuni tra i più importanti musicisti della scena jazz mondiale quali Steve Lacy, Kenny Wheeler, Maurizio Giammarco, Bruno Tommaso, Dave Liebman, Steve Grossman, Luca Flores e molti altri.

Lunedì 26 Agosto Agosto ore 21:00 – Parco Conservatorio Santa Elisabetta – Barga Ingresso 10 Euro.

Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it

I prossimi appuntamenti del Barga Jazz Festival 2019 presso il Parco del Conservatorio Santa Elisabetta (Barga):

Luis Gonzalez (27 Agosto), Andrea Garibaldi Trio & Renzo Telloli (28 Agosto), Stefano Battaglia e Mirco Mariottini (29 Agosto), Tony Cattano "Naca" Quartet (30 Agosto).

Chiuderà l'edizione del festival il progetto Hermético dedicato alla musica di Herméto Pascoal. Arrangiamenti di Rossano Emili (31 Agosto)

Maggiori informazioni su www.bargajazz.it