Andrea Garibaldi Trio & Renzo Cristiano Telloli a Barga Jazz Festival

Altri articoli in Barga

lunedì, 26 agosto 2019, 18:31

Il gruppo di opposizione "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, incalza l'amministrazione comunale sui mancati lavori di manutenzione ordinaria sul territorio barghigiano

domenica, 25 agosto 2019, 10:14

Siamo giunti ormai alla 52esima edizione della tanto attesa sagra “Polenta e Uccelli”, che si svolgerà nelle serate del 30, 31 agosto e 1, 4, 7, 8, 14 e 15 settembre, organizzata dalla Pro Loco di Filecchio in collaborazione con l'Associazione Culturale Polentari Filecchio

domenica, 25 agosto 2019, 09:30

Ultima settimana di concerti per questa edizione del Barga Jazz Festival particolarmente ricca di musica ed eventi. Il 26 agosto, presso il Parco del Conservatorio Santa Elisabetta (Barga) sarà la volta dell' Alessandro Fabbri Five Winds & Pietro Tonolo

sabato, 24 agosto 2019, 15:35

Altro grande successo per il gazebo Lega Salvini Premier che si è tenuto oggi dalle 10 alle 12, a Barga, presso la "Piazza Giovanni Pascoli"

sabato, 24 agosto 2019, 11:49

Un bullone piantato nella gomma della macchina. Forse addirittura con un avvitatore. Troppo preciso e troppo a fondo per pensare soltanto a un caso. Soprattutto se gli episodi si ripetono ormai da troppe settimane, da mesi e mesi addirittura. A farsene portavoce il segretario Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi

venerdì, 23 agosto 2019, 18:17

Era il 1949 quando i fratelli Nardini iniziarono i lavori per le loro tre case in via Bellavista, nella stessa area in cui, anni prima, loro erano cresciuti. Da allora l'intera zona è cambiata molto: sono cambiati i proprietari, il paesaggio e Barga stessa.