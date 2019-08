Barga : san pietro in campo



Appicca un falò per disturbare la sagra: denunciato

lunedì, 19 agosto 2019, 16:58

di tommaso boggi

Un episodio increscioso che ha visto un 67enne tentare di sabotare l'ormai tradizionale appuntamento estivo della "Sagra del Maiale" a San Pietro in Campo, nel comune di Barga, giunto a festeggiare i quarant'anni di età.

L'uomo, residente proprio nei pressi del sito in cui si tiene la sagra, già durante le prime serate della manifestazione, stando ad alcune fonti, sembrerebbe aver provato a boicottare l'evento. Ieri sera però è stato colto in flagrante. Una pattuglia dei carabinieri, che stava effettuando un servizio perlustrativo in zona, ha infatti notato una colonna di fumo e sentito un odore sgradevole nell'aria. Si è diretta quindi immediatamente sul posto ed ha trovato l'uomo intento ad alimentare un piccolo falò con dei rifiuti, tra cui del materiale plastico, dai fumi ovviamente tossici.

La persona, che risulterebbe da anni avverso alla sagra e non nuovo ad atti di questo tipo, se l'è cavata con una denuncia per combustione illecita di rifiuti, mentre il comitato che organizza l'evento ha fatto sapere che non intende procedere per vie legali sperando che la situazione sia stata definitamente risolta.

Il disagio subito da organizzatori ed ospiti alla sagra è stato comunque minimo vista l'enorme affluenza ed i grandi festeggiamenti per questa quarantesima candelina, che hanno visto tra l'altro la presenza di numerose cariche istituzionali e religiose del comune di Barga, un brindisi offerto dal comitato a tutti i presenti ed il ricordo di tutti coloro che non ci sono più e che hanno contribuito in passato a creare, passo dopo passo, la sagra che conosciamo oggi.