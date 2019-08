Barga



Barga Jazz Orchestra e Dave Douglas, finale concorso

venerdì, 23 agosto 2019, 08:35

Sabato 24 agosto presso il Teatro Dei Differenti di Barga ultima occasione per ascoltare dal vivo la Barga Jazz Orchestra diretta da Mario Raja e Dave Douglas, ospite e solista durante questa seconda e ultima fase del concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz " Barga Jazz 2019". In chiusura il verdetto della giuria decreterà inoltre i vincitori delle due sezioni del concorso, quella dedicata alle composizioni originali eseguite durante la serata del 23 Agosto (Sez. B) e quella che vede protagonisti gli arrangiamenti delle musiche del trombettista newyorkese Douglas (Sez. A) eseguiti proprio in occasione della serata del 24. Dopo una piccola pausa il festival riprenderà il 26 Agosto con un ricco calendario di concerti per i quali si rimanda al sito www.bargajazz.it .

Sabato 24 agosto - Teatro Dei Differenti (Barga) - Ingresso 15€

Ricordiamo che dal 22 al 24 agosto a partire dalle ore 23.00 avranno luogo le imperdibili Enojazz Jam Session , organizzate da Elisa Bar e Ristorante, Piazza Annunziata 7 - Barga



Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it