Barga Jazz Orchestra e Dave Douglas, il concorso

giovedì, 22 agosto 2019, 08:39

Il Barga Jazz Festival, giunto alla sua 31^ edizione, entra nel vivo con il concorso di arrangiamento e composizione per orchestra jazz. La Barga Jazz Orchestra diretta da Mario Raja e l'ospite di questa edizione, il trombettista newyorkese Dave Douglas, eseguiranno infatti nella prima serata, quella del 23 agosto, le composizioni e gli arrangiamenti selezionati per la Sezione B del concorso dedicata ai brani originali. Le composizioni selezionate tra decine di partiture inviate , sono "An old fable" di Fabio Renzullo, "The lover's paradigm" di Giulio Gentile, "Kenny" di Luca Poletti, "Haiku" di Filippo Minisola e "Cats out of the bag" di Tom Haines. La serata del 24 Agosto dedicata alla Sezione A del concorso vedrà invece protagonisti gli arrangiamenti originali delle musiche di Douglas il quale ricoprirà per l'occasione il ruolo di solista della Barga Jazz Orchestra. I brani selezionati, in questa seconda serata, sono: "loopy"arr. di Andrea Marcoberardino, "Charms of the night sky" arr. di Giuliana Soscia, "Shards" arr. di Fulvio Epifani, "A thousand evenings" arr. di Francesco Briotti, "Charms of the night sky" arr. di Alessio Sacco, "Time travel" arr. di Alex Cssanyes e "Rose and Thorne" arr. di Eduardo Rojo Gonzales. Entrambe le serate si terranno all'interno del Teatro Dei Differenti di Barga. Durante la serata del 24 agosto saranno proclamati i vincitori di entrambe le sezioni del concorso.

Venerdì 23 agosto e sabato 24 agosto - Teatro Dei Differenti (Barga) - Ingresso 15€

Ricordiamo che dal 22 al 24 agosto a partire dalle ore 23.00 avranno luogo le imperdibili Enojazz Jam Session , organizzate da Elisa Bar e Ristorante, Piazza Annunziata 7 - Barga

Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it

I prossimi appuntamenti del Barga Jazz Festival 2019:

Dal 26 agosto il Festival si sposta nel Parco del Conservatorio S. Elisabetta (Barga) dove saranno protagonisti Alessandro Fabbri Five Winds ospite Pietro Tonolo (26 agosto), Luis Gonzalez (27 agosto), Andrea Garibaldi Trio & Renzo Telloli (28 agosto), Stefano Battaglia e Mirco Mariottini (29 agosto), Tony Cattano "Naca" Quartet (30 agosto).

Chiuderà l'edizione del festival il progetto Hermético dedicato alla musica di Herméto Pascoal. Arrangiamenti di Rossano Emili (31 agosto)

Ricordiamo anche l'imperdibile masterclass con Dave Douglas, il giorno 23 agosto presso la Civica Scuola di Musica di Barga e l' incontro con Bruno Tommaso e Francesco Martinelli dal titolo "Mission Impossible, il musicista di Jazz in Italia" che si terrà il 24 agosto presso la Sala Consiliare del comune di Barga alle ore 18.

Maggiori informazioni su www.bargajazz.it