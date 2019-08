Barga



BargaJazz Contest, finale del concorso per gruppi emergenti

sabato, 17 agosto 2019, 10:03

Lunedì 19 e martedì 20 agosto nei Giardini di Villa Moorings si terranno le finali del BargaJazz Contest, il concorso dedicato alle band emergenti. Quattro i gruppi selezionati: il 19 agosto si esibirà il gruppo GALA, con Corrado Cerutti alla chitarra, Giacomo Ganzerli alla batteria, Francesco Orio al piano, Simone di Benedetto al contrabbasso e Giulio Ottanelli al sax alto, ed il gruppo SMoGZ con Marco Morandi al pianoforte, Bernardo Sacconi al contrabbasso, Giovanni Gargini alla batteria e Leonardo Rosselli al sax tenore. Martedì 20 agosto sarà la volta del trio JAPANESE GARDEN con Federico Carnevali alla chitarra, Giovanni Miatto al basso e Carmine Casciello alla batteria, e dell' RP4tet con Lorenzo De Luca al sax tenore, Riccardo Pettinà al pianoforte, Matteo Padoin al contrabbasso, Giacomo Albertelli alla batteria.



Nel corso delle due serate verrà assegnato un premio al miglior gruppo in gara ed un riconoscimento speciale al miglior solista dedicato a Luca Flores, eccezionale pianista scomparso prematuramente militante dell'orchestra di Barga nelle prime edizioni del Festival.

Selezionati anche i brani, che saranno eseguiti dalla Barga Jazz Orchestra nelle serate del 23 e 24 agosto al Teatro Dei Differenti, per il concorso internazionale di arrangiamento e composizione. Per la Sezione A(arrangiamenti su musiche di Dave Douglas) i finalisti sono: LOOPY arr. di Andrea di Marcoberardino; CHARMS OF THE NIGHT SKY arr. di Giuliana Soscia; SHARDS arr. di Fulvio Epifani; A THOUSAND EVENINGS arr. di Francesco Briotti; CHARMS OF THE NIGHT SKY arr. di Alessio Sacco; TIME TRAVEL arr. di Alex Cassanyes; ROSE AND THORN arr. di Eduardo Rojo Gonzalez. Per la Sezione B (composizioni originali) sono stati selezionati: AN OLD FABLE di Fabio Renzullo; THE LOVER'S PARADIGM di Giulio Gentile; KENNY di Luca Poletti; HAIKU di Filippo Minisola; CATS OUT THE BAG di Tom Haines.

Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it