Barga



BargaJazz Festival con il Note Noire Quartet

giovedì, 15 agosto 2019, 08:41

Dopo una piccola pausa riprendono i concerti per l'edizione 2019 del Barga Jazz Festival. Il 17 agosto sarà la volta del Note Noire Quartet composto da Ruben Chaviano al violino, Roberto Beneventi alla fisarmonica, Tommaso Papini alla chitarra e Mirco Capecchi al contrabbasso. Il quartetto è nato sulla ricerca di repertori tradizionali e l'infinita possibilità di contaminazione tra gli stessi. Nel 2013 esce "Incontri", nel 2015 il secondo album "Oltreconfine" e nel 2019, per Alfamusic/EGEA esce "Nadir". Attivi sulla scena dal 2011, i Note Noire sono stati invitati ad esibirsi all'interno di programmazioni prestigiose quali Royal Albert Hall (UK), Rhino Jazz Festival (FR), LongLake Festival (CH), Piacenza Jazz Fest (IT) e Pisa Jazz (IT).

In contemporanea, presso OXO Collection – The Gallery, sarà possibile visitare la mostra "stare" di Fabio Maestrelli (aperta dal 16 al 31 agosto).

Sabato 17 agosto ore 21:00 – Piazza Salvo Salvi – Barga Ingresso 10 Euro. Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it

Confermata per il 18 di agosto Barga IN Jazz (la festa del jazz...) La giornata, che si è ormai trasformata nel più coinvolgente appuntamento dell'estate di Barga, sarà inaugurata alle ore 17 dalla Large Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico. Alle ore 18 il concerto di Vittorio Alinari in solo presso la Chiesa di S. Elisabetta in una cornice suggestiva e spirituale. La manifestazione si concluderà poi in serata con una grande jam session in Piazza del Teatro con la resident band del BargaJazz Club.

Il BargaJazz Festival proseguirà quindi fino al 31 di agosto con il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz, quest'anno dedicato alla musica del trombettista statunitense Dave Douglas. Tra glia artisti ospiti del festival: Pietro Tonolo, Alessandro Fabbri, Stefano Battaglia, Louis Gonzalez. Il programma completo è disponibile sul nuovo sito www.bargajazz.it.