Barga



Coppia di Barga resta ferita in un incidente in Grecia

lunedì, 19 agosto 2019, 19:16

Sarebbe rimasta ferita dopo un incidente stradale avvenuto sabato sera in Grecia, una giovane coppia di Barga, Ilenia Tonini (figlia dell'assessore del comune di Barga, Lorenzo Tonini) e Luca Renucci, che si trovava in sella ad una moto nella parte alta ai confini con l'Albania.



Ancora non si conosce l'esatta dinamica di quanto accaduto né le condizioni effettive dei due giovani. Da una prima e sommaria ricostruzione, però, pare che la moto su cui viaggiavano i due fidanzati si sia scontrata con un pullman. Ad avere la peggio, stando alle prime notizie, sarebbe proprio la ragazza che avrebbe riportato una frattura al femore e alla spalle. A preoccupare, però, sarebbero soprattutto le condizioni di un piede.