"Cuori imperfetti", incontro letterario sotto le stelle a Barga

giovedì, 8 agosto 2019, 10:10

Il gip della procura di Lucca ha disposto il sequestro preventivo di alcuni terreni di proprietà di Kme, a Fornaci di Barga, nell'area industriale contigua, e in parte sovrapponibile, alla zona dove dovrebbe essere realizzato il tanto discusso pirogassificatore

giovedì, 8 agosto 2019, 08:31

Secondo appuntamento per BargaJazz Festival venerdì 9 agosto con il trio di Roberto Cecchetto. Un ritorno a Barga per l'eccezionale chitarrista che ha fatto parte della BargaJazz Orchestra in molte edizioni del Festival

mercoledì, 7 agosto 2019, 17:23

Domenica 11 agosto torna di nuovo a Barga il Mercatino della seconda domenica del mese. Il Piazzale "del Fosso", antistante Porta Reale, gli spazi in Largo Biondi, antistanti la Porta di Via di Borgo, e le piazze del centro storico, ospiteranno banchi di piccolo antiquariato e banchi artigianali

mercoledì, 7 agosto 2019, 10:39

Giovedi 8 agosto, alle 21.15, nella Chiesa della SS. Annunziata di Barga si terrà il primo concerto di "Melodie d'Agosto". La prima serata vedrà giovani interpreti alternarsi in un programma vario per organo, soprano e tromba da Haendel a Verdi, da Pachelbel a Boellmann

mercoledì, 7 agosto 2019, 08:21

Sarà la voce di Diana Torto con il Trio Ammentos ad aprire giovedì 8 agosto, presso i giardini di Villa Moorings, il BargaJazz Festival 2019, che proseguirà per tutto il mese

lunedì, 5 agosto 2019, 11:21

Importante donazione effettuata dal Lions Club Garfagnana, per mano del suo presidente uscente Carlo Puccini, all’Associazione Arca della Valle che da 10 anni è impegnata sul nostro territorio per la tutela degli animali.