Barga



Domenica mercatino e "Street Love"

mercoledì, 7 agosto 2019, 17:23

Domenica 11 agosto torna di nuovo a Barga il Mercatino della seconda domenica del mese. Il Piazzale "del Fosso", antistante Porta Reale, gli spazi in Largo Biondi, antistanti la Porta di Via di Borgo, e le piazze del centro storico, ospiteranno banchi di piccolo antiquariato e banchi artigianali.

Lavori hand-made in legno, cucito, bigiotteria, ceramica e altro saranno esposti nei banchi del centro storico in attesa dei visitatori. Insieme al mercatino di agosto, nelle piazze del centro storico, "i giochi di una volta", una rassegna dei giochi ormai scomparsi che hanno visto impegnati al tempo i nonni di oggi. I quattro cantoni, uno due tre... stella, strega comanda color, il mondo, la pista dei tappi, acqua fuoco fuochino, solo per citarne alcuni. Giochi di un tempo che susciteranno ricordi nei più grandi e susciteranno curiosità nei ragazzi.

Ma a Barga domenica 11 agosto c'è di più: in Piazza Pascoli (distante dal "Castello" solo 200 metri) a pranzo e cena "Street Love-Food Truck Festival".

Insomma, un programma ricco e gustoso quello che si aggiunge domenica 11 agosto alla già ricca offerta turistica, culturale e gastronomica di Barga dove ogni giorno è possibile visitare gallerie e mostre d'arte e degustare menù particolari nei tanti ristoranti presenti nel centro storico e in tutta Barga.