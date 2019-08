Barga



Fabio Maestrelli e Roberto Giansanti: due personali alla Oxo Gallery

lunedì, 12 agosto 2019, 09:54

Due personali alla Oxo Gallery a Barga con Fabio Maestrelli, dal 16 al 31 agosto, e Roberto Giansanti, dall' 1 al 15 settembre. Oxo Collection The Gallery si trova in via di Borgo 28 (oxogallery@oxogallery.com | www.oxogallery.com).

FABIO MAESTRELLI – STARE – 16 – 31 AGOSTO 2019



"Stare", essere presente nel Fare.

La consapevolezza del momento, del gesto, della composizione. L'opera non è il risultato del caso, al contrario, trasporta e diventa contenitore della legge universale dell'Armonia. Il suo Stare si cristallizza nello spazio per essere linguaggio.

(Fabio Maestrelli)



Fabio Maestrelli presenta in Oxo Collection – The Gallery – Barga (LU) i suoi piu' recenti lavori scultorei.



Diplomato all'Accademia di Belle Arti di Carrara, fonditore di professione, collabora con numerosi Artisti di fama nazionale e internazionale gravitanti nell'area Pietrasantina da cui ricava preziose esperienze oltre che valide ispirazioni per i suoi lavori futuri.



Sono tante le testimonianze della sua opera in collezioni italiane ed estere che premiano un curriculum importante nonostante la giovane eta' dell'artista.



ROBERTO GIANSANTI - VIAGGIO - 1-15 SETTEMBRE 2019



Un viaggio intimo nell'anima tra traghettatori, monaci, simbologie e microcosmi. Come ogni viaggio parte con un mezzo. Circondato da "sendo", traghettato da esperti marinai chi con lanterna per indicare la traiettoria chi con il suo ruolo, lo spettatore, viene accompagnato verso la terra ferma. Qui un monaco che lo conduce alla preghiera o riflessione del "chokhor", che lascia spazio alla "meditazione" più intima e personale al centro di due microcosmi, acqua e terra.

(Roberto Giansanti)



Con - Viaggio - Roberto Giansanti ci invita ad attraversare i mondi immensi dello spirito miniaturizzati in bronzo, ambra, ceramica e tecniche miste: sculture gioiello, incastonate nella poesia della ricerca artistica.



Nato a Marino (Roma), vive e lavora a Pietrasanta.



Le sua è una scultura fortemente evocativa: materiali naturali, cortecce, muschi, elementi vegetali, ecc. Nei suoi lavori emerge il connubio tra uomo-natura e musica, dove gli elementi si alternano ognuno a favore dell'altro.



Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell'Artista

www.robertogiansanti.it