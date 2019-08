Gazebo Lega a Barga, crescono le adesioni

Altri articoli in Barga

sabato, 24 agosto 2019, 11:49

Un bullone piantato nella gomma della macchina. Forse addirittura con un avvitatore. Troppo preciso e troppo a fondo per pensare soltanto a un caso. Soprattutto se gli episodi si ripetono ormai da troppe settimane, da mesi e mesi addirittura. A farsene portavoce il segretario Uilm area nord Toscana, Giacomo Saisi

venerdì, 23 agosto 2019, 18:17

Era il 1949 quando i fratelli Nardini iniziarono i lavori per le loro tre case in via Bellavista, nella stessa area in cui, anni prima, loro erano cresciuti. Da allora l'intera zona è cambiata molto: sono cambiati i proprietari, il paesaggio e Barga stessa.

venerdì, 23 agosto 2019, 18:09

Un ricordo toccante quello dedicato a Giampiero Gonnella, detto "Popi", durante la cerimonia di inaugurazione della baita a lui intitolata dall'Associazione Nazionale Alpini, di cui Gonnella era uno storico ed amato membro

venerdì, 23 agosto 2019, 11:46

Apre il Festival la voce calda di Rosa Emilia Dias, cantante e compositrice brasiliana in Italia, che lascerà il palcoscenico alla Barga Jazz Orchestra e alla tromba di Dave Douglas

venerdì, 23 agosto 2019, 08:35

Sabato 24 agosto presso il Teatro Dei Differenti di Barga ultima occasione per ascoltare dal vivo la Barga Jazz Orchestra diretta da Mario Raja e Dave Douglas, ospite e solista durante questa seconda e ultima fase del concorso internazionale di arrangiamento e composizione per orchestra jazz " Barga Jazz 2019"

giovedì, 22 agosto 2019, 20:00

Inaugura domenica 1 settembre, dalle 18:30, la mostra "Viaggio" di Roberto Giansanti, alla Oxo Gallery di Barga, con uno speciale Rito del Tè. L'esposizione si terrà dal 1° al 15 settembre