Barga



I renziani sbarcano al... Ciocco

mercoledì, 21 agosto 2019, 20:08

di andrea cosimini

Pronti, partenza, via. Eccoli, giovani e sorridenti, gli studenti che oggi sono sbarcati in Valle del Serchio per prendere parte alla prima lezione del corso di formazione politica "Meritare l'Italia", dell'ex segretario del Pd Matteo Renzi, che si terrà nella tenuta "Il Ciocco", terreno di casa del senatore barghigiano Andrea Marcucci (capogruppo Pd al Senato), dal 21 al 24 agosto.

Sono oltre 200, tutti sotto i 30 anni, provenienti da diverse regioni italiane. Tra loro, attivisti ed eletti del Pd, storici fan delle Leopolde, studenti. Insomma, un gruppo di ragazzi selezionati (sulla base - si dice - di mille richieste) che, pagando un contributo di 100 euro a testa, hanno avuto l'opportunità di partecipare a questa full immersion di quattro giorni che consisterà in lezioni, attività relazionali e lavori di gruppo.

Una vera e propria scuola estiva che si pone l'obiettivo - come scritto sul sito Comitati Azione Civile - Ritorno al futuro - di "combattere le fake news, costruire una visione di futuro e rendere protagonista una nuova generazione". Al coordinamento, Elena Bonetti, 45 anni, docente universitaria di analisi matematica che ha fatto parte della seconda segreteria di Renzi dopo le primarie del 2017 e principale referente organizzativa di questo evento.

"Quando esco vorrei trasmettere il rispetto per le istituzioni" ha dichiarato alla stampa uno degli studenti che stasera ha partecipato al primo incontro con ospite Isabella Conti, primo cittadino di San Lazzaro di Savena (BO). Oltre a lei, annunciati ospiti vip a sorpresa, volti del volontariato e della cultura, parlamentari Pd e sindaci della Toscana. Sui nomi dei docenti però, al momento, è mistero. Tra i probabili, la parlamentare Teresa Bellanova e l’ex ministra Maria Elena Boschi.

Durante il corso non appariranno simboli o riferimenti al Partito Democratico, mentre agli studenti è stata data un'unica (categorica) avvertenza: divieto assoluto di usare gli smartphone durante le lezioni.

La scuola inizia proprio nel momento più critico per il paese, ovvero in piena crisi di governo, con il Pd impegnato su più fronti: oggi con la direzione nazionale del partito, per approvare la linea unitaria, e domani al quirinale, per le consultazioni con il capo dello stato. "Avevamo pensato a questo appuntamento in un altro momento - ha scritto a proposito Matteo Renzi, oggi, sulla sua pagina Facebook -, senza crisi di governo all’orizzonte. Ma a maggior ragione lo facciamo ancora più convinti: se vogliamo combattere il salvinismo e la superficialità dobbiamo educare i ragazzi all’impegno".

Difficile sapere di più sullo svolgimento del corso. Come fanno sapere dall'organizzazione, infatti, "tutto si svolgerà a porte chiuse e non sono previsti incontri con la stampa di Matteo o di altri partecipanti alla scuola". Quindi il messaggio è chiaro: giornalisti alla larga, fateci studiare.