Barga



Il Lions Club Garfagnana in aiuto degli amici a quattro zampe

lunedì, 5 agosto 2019, 11:21

Importante donazione effettuata dal Lions Club Garfagnana, per mano del suo presidente uscente Carlo Puccini, all’Associazione Arca della Valle che da 10 anni è impegnata sul nostro territorio per la tutela degli animali.



"Il Lions Club Garfagnana - ci spiega Puccini - come ultimo atto della sua annata ha deliberato il contributo a diverse associazioni sul territorio che operano in vari ambiti in particolar modo nel sociale, culturale e ricreativo. In questa occasione si è voluti essere vicini anche agli amici a quattro zampe con questo contributo dato all’Arca della Valle come segno di riconoscimento per i dieci anni di volontariato svolto con impegno e serietà per raggiungere gli obiettivi principali dell'associazione per aiutare gli animali indifesi, spesso abbandonati e purtroppo anche tenuti mali o maltrattati".



Il presidente Francesco Purini ringrazia Lions Club Garfagnana da parte di tutto il direttivo per questo importante contributo che servirà per acquistare cibo e medicinali per accudire i numerosi gatti costretti a vivere nelle colonie feline della nostra zona.