Barga



Inaugura la mostra "Viaggio" di Roberto Giansanti

giovedì, 22 agosto 2019, 20:00

Inaugura domenica 1 settembre, dalle 18:30, la mostra "Viaggio" di Roberto Giansanti, alla Oxo Gallery di Barga, con uno speciale Rito del Tè. L'esposizione si terrà dal 1° al 15 settembre.



Un viaggio intimo nell'anima tra traghettatori, monaci, simbologie e microcosmi. Come ogni viaggio parte con un mezzo. Circondato da "sendo", traghettato da esperti marinai chi con lanterna per indicare la traiettoria chi con il suo ruolo, lo spettatore, viene accompagnato verso la terra ferma. Qui un monaco che lo conduce alla preghiera o riflessione del "chokhor", che lascia spazio alla "meditazione" più intima e personale al centro di due microcosmi, acqua e terra.

(Roberto Giansanti)



Con - Viaggio - Roberto Giansanti ci invita ad attraversare i mondi immensi dello spirito miniaturizzati in bronzo, ambra, ceramica e tecniche miste: sculture gioiello, incastonate nella poesia della ricerca artistica.



Nato a Marino (Roma), vive e lavora a Pietrasanta.



Le sua è una scultura fortemente evocativa: materiali naturali, cortecce, muschi, elementi vegetali, ecc. Nei suoi lavori emerge il connubio tra uomo-natura e musica, dove gli elementi si alternano ognuno a favore dell'altro.



Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell'artista: www.robertogiansanti.it