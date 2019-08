Barga



Inaugurata la baita intitolata a Giampiero "Popi" Gonnella

venerdì, 23 agosto 2019, 18:09

di tommaso boggi

Un ricordo toccante quello dedicato a Giampiero Gonnella, detto "Popi", durante la cerimonia di inaugurazione della baita a lui intitolata dall'Associazione Nazionale Alpini, di cui Gonnella era uno storico ed amato membro.



Presente il sindaco di Barga Caterina Campani che ha sottolineato l'opera degli alpini sul territorio: "Questa è l'ennesima testimonianza del prezioso lavoro fatto sul territorio dagli Alpini, un'associazione a cui l'amministrazione sente vicina e che spera sia un sentimento reciproco. Un bellissimo pensiero è stato quello ricordare Giampiero Gonnella, punto di riferimento della comunità, sempre impegnato nelle attività dell'associazione a Barga, mentre va un abbraccio da parte mia e dell'amministrazione alla famiglia, presente oggi".



Maurizio Bertagni, uno dei 20 consiglieri dell'Associazione Nazionale Alpini per la sezione Lucca, Pisa, Livorno invece, dopo aver a sua volta ricordato Giampiero Gonnella, ha voluto ringraziare la precedente amministrazione comunale e l'attuale. Bertagni ha sottolineato come gli alpini siano maestri nella solidarietà: "Essi - ha dichiarato - sono vicini alla cittadinanza ed alle persone che hanno bisogno".



"Insieme alla baita - ha annunciato infine il consigliere - il comune ci ha affidato la ex chiesina, di cui abbiamo riparato il tetto e rifatto l'intonaco esterno. Una volta ristrutturato l'interno allestiremo un museo che forse per il prossimo anno sarà già aperto".