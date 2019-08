Barga : fornaci di barga



Kme, sindacati al ministero per proroga cassa integrazione

mercoledì, 21 agosto 2019, 15:35

di andrea cosimini

In vista della scadenza della cassa integrazione, prevista per il 23 settembre, l'11 i rappresentanti sindacali di Kme saranno al ministero per richiedere un ulteriore anno di proroga.



Stamani, intanto, si è tenuto un incontro tra segretari provinciali Fim-Fiom e Uilm, rsu e amministrazione di Barga, programmato da tempo e richiesto dal primo cittadino stesso, per fare un po' l'analisi della situazione attuale e futura dello stabilimento.



Per l'amministrazione barghigiana erano presenti il sindaco Caterina Campani, il vice-sindaco Vittorio Salotti e l'assessore all'ambiente Francesca Romagnoli. La discussione si è concentrata soprattutto sulle prospettive dei lavoratori da qui al prossimo anno, ma è stato fatto anche un punto sulla situazione passata, con l'annata 2018 che, purtroppo, è tornata sui livelli di quella 2017, registrando un po' di preoccupazione sindacale.



Ovviamente, all'ordine del giorno dell'incontro non poteva mancare il tanto discusso "pirogassificatore", ovvero l'impianto voluto dall'azienda per l'auto-produzione di energia, al centro di numerose polemiche. I sindacati, in sostanza, hanno ribadito la propria posizione "attendista", dichiarandosi né favorevoli né contrari a priori, ma in attesa della pronuncia degli organi competenti; il sindaco, invece, ha rimarcato ancora una volta la sua posizione di chiusura a questo progetto, dando comunque un'apertura ad incontri con sindacati e azienda.



Entro fine settembre-primi di ottobre, infatti, è già stato programmato un primo tavolo, allargato a tutte le istituzioni (assessori regionali, onorevoli e senatori inclusi) e al quale è invitata anche Kme, per riprendere un po' il dialogo, che in precedenza era semestrale, per analizzare l'andamento dell'azienda e monitorare gli accordi firmati. Questo tavolo periodico darà anche modo ai soggetti coinvolti di discutere in merito alle eventuali novità che, di volta in volta, emergeranno.



Intanto il 2 settembre i rappresentanti sindacali avranno un incontro in regione per firmare un protocollo d'intesa sui corsi di formazione all'interno dell'azienda. Un passaggio intermedio, ma comunque funzionale, in quanto il protocollo firmato verrà allegato alla richiesta di cassa integrazione che i sindacati chiederanno l'11 al ministero.



Lo scorso anno la cassa integrazione fu concessa in funzione di una riorganizzazione e di un progetto di sviluppo di Kme. Quest'anno, perciò, le sigle sindacali dovranno andare a Roma e l'azienda dovrà dimostrare che il progetto di rilancio sta procedendo.