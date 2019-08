Barga



Mbira di Roberto Castello a BargaJazz Festival

venerdì, 9 agosto 2019, 09:52

Quarto attesissimo appuntamento per Barga Jazz Festival 2019 domenica 11 agosto con MBIRA, un concerto di musica, danza e parole nella bellissima cornice di Casa Pascoli.

Mbira è il nome di uno strumento musicale dello Zimbabwe ma anche il nome della musica tradizionale che con questo strumento si produce, una parola intorno a cui si intreccia una sorprendente quantità di storie , musiche , balli, feste e riflessioni su arte e cultura, una parola che offre un pretesto ideale per parlare di Africa.



Le coreografie di Roberto Castello si fondono con le musiche di Marco Zanotti e Zam Moustapha Dembélé, i testi di Renato Sarti e dello stesso Roberto Castello con la preziosissima collaborazione di Andrea Cosentino.



Ad interpretare questo viaggio Ilenia Romano, Giselda Ranieri, Susannah Hieme (danza/voce), Marco Zanotti (percussioni, limba), Zam Moustapha Dembélé (kora, tamani, voce, balafon) e Roberto Castello per una produzione ALDES con il sostegno di MIBAC e Regione Toscana.

Domenica 11 agosto ore 21:00 – Giardino di Casa Pascoli – Castelvecchio Pascoli (Barga)

Ingresso 10 euro.

Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it

Lunedì 12 agosto il festival si sposta nel Teatro Dei Differenti con un trio d'eccellenza con Dado Moroni, Rosario Bonaccorso e Roberto Gatto, mentre il 13 agosto Michela Lombardi presenterà il suo nuovo progetto dedicato alla musica di Sting rivisitata in chiave jazzistica.

Dopo una piccola pausa il Festival continuerà il 17 di Agosto che vedrà protagonista il gruppo Note Noire in Piazza Salvo Salvi in occasione della mostra "Stare" di Fabio Maestrelli presso OXO Collection – The Gallery.

Confermata per il 18 di agosto Barga IN Jazz (la festa del jazz...) La giornata, che si è ormai trasformata nel più coinvolgente appuntamento dell'estate di Barga, sarà inaugurata alle ore 17 dalla Large Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico. Alle ore 18 il concerto di Vittorio Alinari in solo presso la Chiesa di S. Elisabetta in una cornice suggestiva e spirituale. La manifestazione si concluderà poi in serata con una grande jam session in Piazza del Teatro con la resident band del BargaJazz Club.

Il BargaJazz Festival proseguirà quindi fino al 31 di agosto con il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz, quest'anno dedicato alla musica del trombettista statunitense Dave Douglas. Tra glia artisti ospiti del festival: Pietro Tonolo, Alessandro Fabbri, Stefano Battaglia, Louis Gonzalez. Il programma completo è disponibile sul nuovo sito www.bargajazz.it.