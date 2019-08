Barga



Michela Lombardi & Piero Frassi Circle Trio a BargaJazz Festival

lunedì, 12 agosto 2019, 08:37

Ancora un appuntamento per l'edizione 2019 del Barga Jazz Festival con il Michela Lombardi & Piero Frassi Circle Trio e il progetto "Shape Of My Heart - The Music of Sting". Al consolidato duo, quello di Michela Lombardi (voce) e Piero Frassi (pianoforte), si uniscono il contrabbasso di Gabriele Evangelista e la batteria di Bernardo Guerra. I brillanti arrangiamenti inediti dei maggiori successi di Sting mostrano il formidabile interplay del trio e l'incredibile versatilità della vocalist, capace di spaziare dalla bossanova di "Fragile", al funky-blues di "It's Probably Me"; dallo scat di "Englishman In New York" alle più sofisticate canzoni in 5/4 come "Seven Days" e la title-track "Shape Of My Heart" .

Martedì 13 agosto ore 21:00 – Giardini di Villa Moorings – Barga Ingresso 10 Euro. Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it

Dopo una piccola pausa il Festival continuerà il 17 di Agosto che vedrà protagonista il gruppo Note Noire in Piazza Salvo Salvi in occasione della mostra "Stare" di Fabio Maestrelli presso OXO Collection – The Gallery.

Confermata per il 18 di agosto Barga IN Jazz (la festa del jazz...) La giornata, che si è ormai trasformata nel più coinvolgente appuntamento dell'estate di Barga, sarà inaugurata alle ore 17 dalla Large Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico. Alle ore 18 il concerto di Vittorio Alinari in solo presso la Chiesa di S. Elisabetta in una cornice suggestiva e spirituale. La manifestazione si concluderà poi in serata con una grande jam session in Piazza del Teatro con la resident band del BargaJazz Club.

Il BargaJazz Festival proseguirà quindi fino al 31 di agosto con il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz, quest'anno dedicato alla musica del trombettista statunitense Dave Douglas. Tra glia artisti ospiti del festival: Pietro Tonolo, Alessandro Fabbri, Stefano Battaglia, Louis Gonzalez. Il programma completo è disponibile sul nuovo sito www.bargajazz.it.