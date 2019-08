Barga



Moroni, Gatto, Bonaccorso: The Italian Trio a BargaJazz Festival

domenica, 11 agosto 2019, 13:18

Continua il BargaJazz Festival con The Italian Trio, Dado Moroni al pianoforte, Rosario Bonaccorso al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria.

Tre grandi maestri del jazz e dell'improvvisazione in concerto, fra brani originali e rivisitazione degli standard del genere.



Dado Moroni è uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. Già nel 1987 è chiamato, unico europeo, insieme ai pianisti Hank Jones, Barry Harris e Roland Hanna, a far parte della giuria del premio internazionale pianistico Thelonious Monk, a Washington. Nel corso della sua carriera ha collaborato con Dizzy Gillespie, Ron Carter, Ray Brown, Wynton Marsalis, Joe Henderson, Tom Harrell, Billie Higgins, Kenny Barron, Mulgrew Miller.

Rosario Bonaccorso è uno dei più importanti ed attivi contrabbassisti italiani, strumentista di grande esperienza e sensibilità e´annoverato fra i musicisti italiani più apprezzati in campo internazionale,collabora stabilmente con le più brillanti stelle del jazz, musicisti come Enrico Rava, Stefano di Battista, ma dona la sua opera anche ad artisti come Lucio Dalla, Gino Paoli.

Roberto Gatto esordisce come batterista jazz nel 1975 con il Trio di Roma insieme a Danilo Rea ed Enzo Pietropaoli. Ha poi collaborato con molti artisti come Luca Flores, George Coleman, Enrico Pieranunzi Chet Baker, John Scofield, John Abercrombie, Billy Cobham, Richard Galliano, Joe Zawinul, Pat Metheny. Ha inoltre ricevuto vari riconoscimenti come miglior batterista italiano.

Lunedì 12 agosto alle 21:00 – Teatro Dei Differenti – Barga Ingresso 15 Euro. Info e prenotazioni: TEL. 0583723860 – info@bargajazz.it – www.bargajazz.it

Martedì 13 agosto, presso i Giardini di Villa Moorings, Michela Lombardi con Piero Frassi Cirlce Trio (Piero Frassi al Pianoforte, Bernardo Guerra alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso) presenterà il suo nuovo progetto dedicato alla musica di Sting rivisitata in chiave jazzistica.

Dopo una piccola pausa il Festival continuerà il 17 di Agosto che vedrà protagonista il gruppo Note Noire in Piazza Salvo Salvi in occasione della mostra "Stare" di Fabio Maestrelli presso OXO Collection – The Gallery.

Confermata per il 18 di agosto Barga IN Jazz (la festa del jazz...) La giornata, che si è ormai trasformata nel più coinvolgente appuntamento dell'estate di Barga, sarà inaugurata alle ore 17 dalla Large Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico. Alle ore 18 il concerto di Vittorio Alinari in solo presso la Chiesa di S. Elisabetta in una cornice suggestiva e spirituale. La manifestazione si concluderà poi in serata con una grande jam session in Piazza del Teatro con la resident band del BargaJazz Club.

Il BargaJazz Festival proseguirà quindi fino al 31 di agosto con il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra jazz, quest'anno dedicato alla musica del trombettista statunitense Dave Douglas. Tra glia artisti ospiti del festival: Pietro Tonolo, Alessandro Fabbri, Stefano Battaglia, Louis Gonzalez. Il programma completo è disponibile sul nuovo sito www.bargajazz.it.