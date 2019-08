Barga



Progetto Comune: "Democrazia relativa in consiglio comunale"

sabato, 3 agosto 2019, 13:50

Il gruppo consiliare "Progetto Comune", guidato da Francesco Feniello, interviene dopo il consiglio comunale di fine luglio svoltosi a Barga.



"Ciò che emerge dal consiglio - esordisce - non è tanto la sostanza degli interventi posti in essere, alcuni peraltro dovuti, quanto l’uscita allo scoperto della maggioranza e, in primis, del sindaco, riguardo un tema già qualche volta “toccato”: quello dei ruoli e dei rapporti tra maggioranza e minoranza nella gestione della cosa pubblica, che, ricordiamo, non è solo appannaggio di chi ha vinto le elezioni, magari a denti stretti e non solo i denti. Esiste anche la minoranza ed è anche facile individuarla perché è un solo gruppo, quello di Progetto Comune. Non c’è nessun altro. Quindi dovete farvene una ragione, così come dovrebbe rendersene conto, ma in questo caso il condizionale è d’obbligo trattandosi di stampa privata, un giornalismo locale nei suoi articoli di cronaca relativa ai fatti".

"Ma torniamo al comune e all’ultimo consiglio - continua -. Il punto 1, il punto 2 e il punto 3 posti all’ordine del giorno, riguardavano modifiche/variazioni di bilancio anche su temi delicati, certamente complessi. La complessità degli argomenti da rapportare con l'intero bilancio, a causa dei tempi ristretti avuti a disposizione per esaminare gli atti (lunedì-martedì), non potevano consentire al nostro gruppo consiliare la formazione di un parere giustificato per l'espressione di un voto. Da qui la decisione di non partecipare al voto stesso e di uscire dall'aula. Si è quindi trattato di una giusta contestazione del metodo utilizzato dalla maggioranza per porre ostacoli e difficoltà ai diritti della minoranza e al lavoro dei suoi consiglieri. Altro che sorrisi e pacche sulle spalle, altro che ricerca di dialogo!"

"Il sindaco - incalza il gruppo, rispondendo all’interrogazione del capogruppo Feniello su questi punti, ha sostanzialmente ribadito la posizione di vincoli di ristrettezza come da regolamento, ovviamente interpretato nella sua forma più riduttiva e su minimi temporali. Ma niente ha detto sulla possibilità che lei ha di variare questi termini rendendoli più ampi e accettabili. Insomma loro comandano e vogliono farlo anche in questo modo, arrogantemente, come hanno sempre fatto".

"Risponderemo - conclude -. Risponderemo adeguatamente e se queste sono le loro posizioni, è bene che siano emerse adesso, a inizio mandato, perché i tempi sono ancora molto lunghi per tutti e avremo così modo di dimostrare cosa intendiamo veramente per ruolo della minoranza e in questi termini di opposizione al vostro governo e ai vostri metodi di democrazia relativa".