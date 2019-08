Barga



Progetto Comune: "Manutenzione ordinaria, questa sconosciuta"

lunedì, 26 agosto 2019, 18:31

Il gruppo di opposizione "Progetto Comune", per voce del capogruppo Francesco Feniello, incalza l'amministrazione comunale sui mancati lavori di manutenzione ordinaria sul territorio barghigiano.



"L'orecchio è teso, rimane teso, ancora teso da quella ormai lontana campagna elettorale - esordisce il capogruppo di monoranza -. Tutti siamo qui ad aspettare ormai delusi, quella voce, forse meglio dire quei lavori di ordinaria manutenzione che non arrivano seppur riconosciuti come criticità dal candidato sindaco Caterina Campani e ora dimenticati dal sindaco Caterina Campani".

"Da quella ormai lontana campagna elettorale - attacca - continuiamo a sentire gli stessi annunci “Lavori pubblici – efficientamento energetico scuole – ripristino muri e rocche – lavori casa Pascoli stanziati tanti milioni di euro (per questo progetto noi ringraziamo la Fondazione Pascoli ed in particolare il suo presidente Alessandro Adami per l'impegno profuso nella riqualificazione della struttura e nell'organizzazione di eventi di alto valore culturale ed artistico) lavori palazzetto dello sport ormai fuori uso da anni... bla bla bla …...”

"Annunci riportati più volte dai giornali - incalza - ma sempre gli stessi (sembrano i mezzi che Mussolini faceva girare per ingannare il nemico sull'effettiva dotazione). L'orecchio resta teso per ascoltare quell'annuncio “Domani sistemazione cimitero Sommocolonia – sistemazione strada di Gragno – pulizia e sistemazione cimiteri comunali – sistemazione viabilità Pian Grande – pulizia erbacce parcheggio Il Fosso per migliorare il biglietto da visita – eliminazione recinzione provvisoria davanti la chiesa del crocifisso (provvisoria si fa per dire visto che è presente da anni) ecc.”

"L'orecchio resta teso e nulla arriva - dichiara il gruppo -. Purtroppo pur non ascoltando nulla gli occhi vedono, vedono, vedono e cosa vedono? Ecco, girando sul territorio comunale, vediamo la mancanza di quei lavori di ordinaria manutenzione necessari per evitare danni al territorio e la situazione di degrado esistente in questi luoghi: cimitero di Sommocolonia ancora abbandonato a se stesso con le erbacce e le strutture fatiscenti (morti di serie c); erbacce sul parcheggio del fosso proprio a ridosso degli stalli di sosta dei residenti (impossibile non vederle per chi si reca nel centro storico tutti i giorni)".

"Assessore - afferma il capogruppo - cerchi di riqualificare il centro storico partendo dal punto di arrivo che è un biglietto da visita per i turisti e non solo. Erbacce nel parcheggio delle scuole in Canteo proprio accanto al magazzino comunale dove tutti i giorni entrano operai comunali e operai delle cooperative che lavorano per il comune (forse con 10 minuti di frullino si risolverebbe il problema)".

"Le foto - conclude Progetto Comune - rappresentano quello che l'occhio vede e l'orecchio non sente. Allora l'orecchio rimane teso, ancora teso, sempre più teso per ascoltare forse la nuova e buona notizia e non sempre le solite sciorinate con una buona programmazione temporale. Programmazione cosi perfetta che servirebbe per programmare una volta tanto l'attesa manutenzione ordinaria ormai da tempo defunta. Signor Sindaco intervenga almeno su questo. Grazie".