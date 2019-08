"Riccardo Arrighini in 3/4" al Barga Jazz Festival

Altri articoli in Barga

martedì, 20 agosto 2019, 08:46

Oggi potrebbe nascere una nuova maggioranza tra Pd e 5Stelle: eppure se ne sono detti di tutti i colori e la lingua in bocca sa tanto di... teoria Gender

martedì, 20 agosto 2019, 08:30

Nell'ambito degli incontri letterari promossi dal comune, Unitre Barga, Cento Lumi e Tra le Righe il 22 agosto presso la pista Onesti, alle 21, torna a Barga Jacopo Riani per presentare il suo ultimo romanzo, "Parigi", uscito quest'anno per le edizioni Tralerighe

lunedì, 19 agosto 2019, 19:16

Sarebbe rimasta ferita dopo un incidente stradale avvenuto sabato sera in Grecia, una giovane coppia di Barga, Ilenia Tonini (figlia dell'assessore del comune di Barga, Lorenzo Tonini) e Luca Renucci, che si trovava in sella ad una moto nella parte alta ai confini con l'Albania

lunedì, 19 agosto 2019, 16:58

Un episodio increscioso che ha visto un 67enne tentare di sabotare l'ormai tradizionale appuntamento estivo della "Sagra del Maiale" a San Pietro in Campo, nel comune di Barga, giunto a festeggiare i quarant'anni di età

sabato, 17 agosto 2019, 10:03

Lunedì 19 e martedì 20 agosto nei Giardini di Villa Moorings si terranno le finali del BargaJazz Contest, il concorso dedicato alle band emergenti. Quattro i gruppi selezionati

venerdì, 16 agosto 2019, 08:41

Confermata per il 18 di agosto "Barga IN Jazz" (la festa del jazz). La giornata, che si è ormai trasformata nel più coinvolgente appuntamento dell'estate di Barga, sarà inaugurata alle 17 dalla Large Street Band che guiderà il pubblico tra le strade e le piazze del centro storico in cui...