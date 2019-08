Barga : fornaci di barga



Serata pubblica su pirogassificatore: Libellula invita Fratoni

mercoledì, 21 agosto 2019, 12:21

"La Libellula" ha invitato ufficialmente l’assessore regionale all’ambiente e alla difesa del suolo, Federica Fratoni, a partecipare ad una serata pubblica organizzata dal movimento, accogliendo positivamente la sua dichiarata disponibilità al confronto.



"L’intenzione - dichiarano i membri del movimento - è quella di dibattere con lei la questione dell’inceneritore della Kme, portando il nostro punto di vista che non abbiamo potuto esporre durante la recente tavola rotonda del 2 agosto a Gallicano, data l’assenza di un dibattito permesso col pubblico".

"Ribadiamo - sottolinea La Libellula - come la futura indizione dell’inchiesta pubblica, seppur da considerarsi come un segnale positivo, non può esaurire la questione essendo in buona sostanza un confronto meramente tecnico tra l’azienda da una parte e gli autori delle osservazioni dall’altra, avente a oggetto unicamente lo Studio di Impatto Ambientale; ciò che stiamo cercando da molto tempo, e non siamo riusciti ad avere finora, è un confronto con la giunta regionale che ci spieghi i motivi politici di questa scelta e le contraddizioni emerse con altre scelte di segno opposto in altri territori della Toscana; così come ci piacerebbe approfondire il dibattito sull’economia circolare e le sue applicazioni e progetti in essere nella nostra regione, temi sui quali troviamo non poche discordanze con quanto affermato da molti esponenti della regione".

"Abbiamo invitato l’assessore - conclude il movimento - a fornirci una sua disponibilità di date, possibilmente entro il mese di settembre; da parte nostra assicuriamo come sempre un dibattito caratterizzato da serenità e rispetto delle posizioni reciproche; dibattito che però non ci sembra più rinviabile, date le posizioni emerse chiaramente dalla giunta di segno nettamente contrario a quelle che sono le opinioni degli enti locali e della maggior parte della popolazione della Valle del Serchio".