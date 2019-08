Barga : ponte di catagnana



Si cappotta con l'auto e finisce sul tetto di una casa sotto strada

domenica, 4 agosto 2019, 21:21

di andrea cosimini

Incidente stradale oggi pomeriggio a Ponte di Catagnana nel comune di Barga. Da una prima e sommaria ricostruzione, pare che una donna stesse percorrendo una strada privata ed improvvisamente, per motivi ancora tutti da accertare, sia finita fuori carreggiata cappottandosi con l'auto nella strada sottostante, fermata dal tetto di una casa.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelnuovo di Garfagnana che hanno provveduto ad estrarre la donna. I vigili si sono adoperati anche nella rimozione della vettura in quanto si trovava su una strada sterrata ed il carroattrezzi non poteva sopraggiungere. La macchina è stata quindi recuperata ed accompagnata nella strada asfaltata più vicina, per poi essere portata via.