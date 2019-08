Barga



Tutto pronto per il Barga Jazz Festival

giovedì, 1 agosto 2019, 12:30

di viola pieroni

Al via giovedì 8 agosto il Barga Jazz Festival 2019: una realtà ormai consolidata del nostro territorio, grazie anche all'interesse dell'amministrazione comunale e ai finanziamenti della Cassa di Risparmio di Lucca e della regione, oltre che dell’associazione Polyphonia, che ha preso in carico l'organizzazione del festival con un legame rafforzatosi negli anni, portando un sempre più alto livello artistico e culturale.

Questa iniziativa, nata nel lontano 1986, in questo mese fino al 31 agosto presenterà un programma pieno di iniziative. Tra le cose più importanti sarà da annotare il concorso internazionale di composizione e arrangiamento per orchestra Jazz, giunto alla 31esima edizione, che quest'anno sarà dedicato alla musica del trombettista statunitense Dave Douglas icona del jazz moderno e dell'avanguardia newyorkese, attualmente uno dei più importanti innovatori del genere: nelle due serate del 23 e del 24 agosto la BargaJazz orchestra, con direttore Mario Raja, svolgerà assieme a Dave Douglas alcuni pezzi, inviati da tutta Europa per questo concorso (lui che oltre a ciò, terrà anche un seminario per giovani).

Nelle due serate del 19 e 20 agosto invece riprenderà dopo due anni di stop il Barga Jazz contest, presso i giardini di villa Moorings, concorso dedicato alle giovani band emergenti, in cui particolare attenzione verrà data all’originalità dei pezzi presentati: verrà assegnato quindi un premio al miglior gruppo emergente ed un premio speciale al miglior solista dedicato a Luca Flores (eccezionale pianista scomparso nel 95, militante nell’orchestra di Barga Jazz nelle prime edizioni).

Il 18 agosto sarà la data centrale del festival, che interesserà tutto centro storico: BargainJazz infatti si snoderà lungo vari punti del centro, con inizio alle ore 17. Le serate dell’8, 9, 13 e 21 agosto avranno come location gli splendidi giardini di villa Moorings, mentre al Teatro dei Differenti oltre al concorso di arrangiamento e composizione, si terranno a partire dalle 21 i concerti nei giorni 12 e 22. Altro importante luogo di svolgimento del festival sarà il parco conservatorio Santa Elisabetta in cui si svolgeranno tutte le serate dal 26 al 31 agosto, mentre 11 agosto Roberto Castello presenterà presso il giardino di casa Pascoli “MBIRA", progetto dedicato all’integrazione nato l'anno scorso. Altri due appuntamenti il 17 agosto presso piazza Salvo Salvi ed il 24 agosto alle ore 18 a Palazzo Pancrazi, interessante conversazione con Bruno Tommaso a cura di Francesco Martinelli, denominata “Mission Impossible, il musicista di jazz in Italia”.

Tutte le ulteriori informazioni sono reperibili sul nuovo sito, bargajazz.it, sicuramente un importante strumento per dare visibilità.

“Si è avuto un cambiamento culturale – spiega Alessandro Rizzardi - riguardo a cosa è la musica “colta”, mentre prima un genere come il Jazz non aveva la medesima “nobiltà”: questo infatti è un festival molto legato al territorio di cui si parla non solo in questo periodo ma in tutto l’anno ed è anche grazie a ciò se sono stati scoperti dei musicisti nella zona. Anche ad esempio il concorso per gruppi è parte di una “Mission Impossible” del Festival che non mira a grandi premi in termini monetari, ma a dare una vetrina a musicisti che altrimenti non l’avrebbero”.

Caterina Campani ha inoltre ricordato Giancarlo Rizzardi, maestro di musica, che ha smesso di occuparsi del festival.