A Barga il 14° Festival del Cioccolato

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:47

Il capogruppo di maggioranza del comune di Barga, Maresa Andreotti, interviene sulla questione relativa alla chiusura del circolo di Villa Nardi dopo gli attacchi della minoranza

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:19

Alcuni ragazzi del Gruppo Marciatori Barga si sono espressi in merito alle condizioni dell'attuale “impianto" di atletica adiacente alle scuole medie e superiori

mercoledì, 11 settembre 2019, 10:09

Sbarca in Valle del Serchio la mostra di Kerry Bell. Dal 16 al 30 settembre, la Oxo Gallery a Barga, ospiterà l'esposizione in via di Borgo, 2855051

mercoledì, 11 settembre 2019, 09:49

Mercoledì 18 settembre alle 21 presso l’aula Magna dell’ISI di Barga, via dell’acquedotto 18, si svolgerà l’assemblea pubblica di aggiornamento del processo partecipativo “Tutti nella stessa Barga” promosso dal Comitato “Insieme per la Libellula” con il sostegno dell’Autorità regionale per la Garanzia e la Promozione della Partecipazione della Regione Toscana

martedì, 10 settembre 2019, 09:49

Scontro tra due auto stamattina, intorno alle 9.20, lungo la via principale di Fornaci di Barga. Dopo l'impatto, una delle auto sarebbe ribaltata finendo su un fianco. Non risultano gravi feriti. Sul posto la polizia municipale per gestire il traffico. A pochi metri di distanza un altro incidente

domenica, 8 settembre 2019, 19:54

Fino a questo momento la sagra ha registrato numeri non indifferenti: massima affluenza nella serata di mercoledì 4, con lo “stinco al forno" dove si sono contate oltre le mille presenze, allietate felicemente dall'annuncio della presentazione della squadra di calcio femminile, che fino ad ora ha regalato non poche sorprese